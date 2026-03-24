Un campeón olímpico y dos veces del mundo será homenajeado este sábado en Castellón

L’Alcora volverá a convertirse este sábado, 21 de marzo del 2026, en uno de los grandes focos del taekuondo nacional e internacional con la celebración del 26º Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica, una cita ya consolidada en el calendario y que este año tendrá un aliciente muy especial: el homenaje al doble medallista olímpico, doble campeón del mundo y doble campeón de Europa Joel González.

El reconocimiento al legendario taekuondista llegará de la mano del Club Deportivo Granjo, organizador del torneo, en un evento que cuenta con el respaldo del Ajuntament de l’Alcora, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, Caixa Rural, el Villarreal CF y Torrecid.

Joel González suma un nuevo oro a patadas / efe

El Polifuncional de l’Alcora, epicentro del taekwondo

La competición se celebrará en el Polifuncional de l’Alcora, escenario habitual de un torneo que se ha ganado un lugar de prestigio por su trayectoria y por su capacidad de convocatoria. En esta edición, más de 1.000 deportistas volverán a darse cita en una prueba que está considerada como una de las más antiguas de España y también de buena parte de Europa.

A esa cifra hay que añadir la presencia de 250 técnicos, 50 árbitros y cerca de 40 personas en la organización, unos números que reflejan la dimensión de una jornada que volverá a convertir a l’Alcora en una auténtica fiesta del taekwondo.

Un open internacional con presencia de Francia, Inglaterra y Marruecos

La condición de internacional del torneo no responde solo al nombre. Hasta l’Alcora llegarán clubes de diferentes puntos de España, pero también delegaciones procedentes de Francia, Inglaterra y Marruecos, reforzando el nivel competitivo y el prestigio de una cita que año tras año sigue creciendo.

La presencia de deportistas llegados de fuera de España consolida al Open Internacional Ciudad de la Cerámica como una referencia más allá del ámbito autonómico y como un escaparate deportivo de primer nivel para la provincia de Castellón.

Horarios del Open de taekuondo de l’Alcora

La competición arrancará por la mañana con la modalidad de combate, prevista entre las 8.00 y las 14.00 horas. Por la tarde llegará el turno del poomsae, entre las 15.00 y las 20.00 horas, en una jornada completa en la que se repartirán medallas individuales y trofeos por equipos.

En la clasificación conjunta, el sistema de puntuación premiará la regularidad de los clubes participantes:

Cada oro sumará siete puntos.

sumará La plata aportará tres.

aportará El bronce añadirá uno.

Un modelo diseñado para garantizar el mayor equilibrio posible.

Todas las categorías, desde prebenjamines hasta másters

Uno de los grandes reclamos del torneo de l’Alcora es su amplitud de categorías. El Open dará cabida a deportistas de todas las edades, desde prebenjamines, benjamines y alevines hasta cadetes, júniors, séniores y másters, tanto en combate como en poomsae.

En la modalidad de combate, los participantes más jóvenes, como infantiles y cadetes, afrontarán asaltos cortos de un minuto, mientras que en categorías júnior, sénior y máster los combates serán de un minuto y medio, siempre al mejor de tres rounds.

Por la tarde, en poomsae, cada categoría tendrá establecidos los ejercicios que deberá ejecutar en cada ronda, con una combinación de técnica obligatoria y elección libre pensada para medir tanto la progresión de quienes se inician como el nivel de los competidores más experimentados.

Joel González, gran protagonista de una edición especial

La gran imagen del torneo será la presencia de Joel González, una de las figuras más importantes de la historia del taekwondo español. Su participación añade un valor simbólico a una edición que aspira a volver a batir registros de asistencia y repercusión.

El homenaje al campeón catalán convertirá el 26º Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica en una jornada todavía más especial para los aficionados y para un deporte que sigue encontrando en l’Alcora una de sus plazas más fieles.

Joel González (Figueres, 36 años) fue oro olímpico en Londres 2012 y bronce cuatro años después en Río .

. Además, ha sido doble campeón del mundo en 2009 (Copenhague) y Gyeongju (2011).

en 2009 (Copenhague) y Gyeongju (2011). También dos veces también europeo (San Petersburgo en 2010 y Mánchester en 2012).

(San Petersburgo en 2010 y Mánchester en 2012). Fue medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2013).

Un evento consolidado en Castellón

Detrás de la organización vuelve a situarse un equipo de trabajo experimentado, con David Granjo al frente de la coordinación de combate y con el apoyo de árbitros y técnicos especializados, en un dispositivo que sitúa esta competición entre las más destacadas del calendario autonómico.

Además, el pesaje oficial ha quedado fijado para el viernes en el Hotel Orange de Benicàssim, además de contemplarse también la opción de realizarlo el sábado antes de cada turno de competición, con el objetivo de asegurar un desarrollo ágil y ordenado del Open.