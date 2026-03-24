La historia desconocida de Eric Stutz, el ‘Nowitzki’ del Amics: jugó ante estrellas de la NBA, es profesor de yoga y encontró su lugar en Castelló

Bote elegante, una finta a lo Dirk Nowitzki, su ídolo, con el que guarda un peculiar parentesco. Pelo largo, ala-pívot y una mecánica exquisita para tirar desequilibrado. De Indiana a Castelló. Esta es la historia de Eric Stutz (9 de septiembre de 1992), uno de los grandes referentes del Amics Castelló durante los últimos cursos.

Antes de retar a Mediterráneo a un reto de cinco tiros libres que puede verse en la página web: «No me vas a ganar», repasa con amabilidad cómo fue su infancia, su salto a Europa, sus inquietudes de cara al futuro, su amor por el Amics y su pasión por el yoga, disciplina de la que es entrenador. Todo ello con un castellano que ya domina casi a la perfección y su característico pañuelo en el pelo: «La he llevado siempre. Es parte de mí y me encanta. Es mi estilo».

Gabriel Utiel / Aitor Aguirre

Su niñez e infancia

La mayoría de los niños estadounidenses no sueñan con jugar a fútbol. La cultura deportiva es totalmente diferente a la española, con jóvenes, ahora no tanto, jugando a la pelota en las calles desde bien pequeños. Al otro lado del charco, se imponen el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto e incluso el hockey. «Me gustaría aprender, pero no entiendo mucho de fútbol», dice Eric Stutz con una sonrisa. «De pequeño jugaba a béisbol, hasta que llegué al instituto y crecí mucho. Cuando medía más de dos metros cambié a baloncesto». Un acierto.

La universidad... ante Embiid

Pocos pueden decir que han competido ante todo un MVP de la NBA y número uno del draft. El 42 del Amics tuvo la oportunidad de disputar la prestigiosa March Madness, el torneo por antonomasia del baloncesto universitario americano, que cuenta con muchísimos seguidores: «A mí me gusta más que la NBA». Fue en 2014 en un Kentucky University contra University of Kansas (69-80) en el que Stutz anotó 15 puntos y cogió cuatro rebotes. Bien, pues en el equipo de enfrente estaba ni más ni menos que Andrew Wiggins, número uno del draft en 2014 y campeón de la NBA con los Golden State Warriors junto a Stephen Curry y Klay Thompson en 2022. Un equipo en el que estaba Embiid, pero no jugó por lesión.

No fue drafteado... y a Europa

Tras sus cuatro años universitarios, era consciente de que por su forma de jugar no sería drafteado y debería buscarse la vida fuera de Estados Unidos: «Nunca me lo planté porque mi estilo no encaja con la NBA. Es un juego muy atlético, hoy en día hay muchos triples y se juega mucho más rápido. Está todo analizado al máximo», apunta sobre la evolución de la competición. Un Stutz, que a pesar de su gran experiencia universitaria, tenía dudas sobre si podría desarrollar una carrera profesional. «La verdad que no sabía si podría jugar en Europa y estaba buscando otro trabajo, pero por suerte pude dar el salto a Europa», confiesa.

En seis países

Holanda, Eslovaquia, Kosovo, Albania, Israel y España. Se dice rápido, pero Stutz fue acumulando experiencias por media Europa. El lugar que más le impactó fue, sin duda, Kosovo: «La vida allí era muy diferente. Había todavía muchas secuelas de la guerra y los americanos no estaban precisamente bien vistos. También estuve en Lleida, en LEB Oro... y luego llegó el Amics», expresó.

Stutz, en el Ciutat, donde tantos partidazos ha realizado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En 2021, a Castelló

Después de cinco años de cambios y aventuras, encontró en Castelló su paraíso, tanto a nivel deportivo como personal. Aquí conoció a su mujer y ha echado raíces. Vive en Benicàssim, municipio del que se confiesa enamorado. «Castelló y Benicàssim son mi casa. Lo tengo todo aquí. Es mi quinta temporada y me gustaría retirarme aquí. Me encanta la gente, las playas, las montañas... Mi mujer es de aquí. En el futuro ya veremos, pero a corto plazo me quedo», explica cuando se le pregunta por un posible regreso a Estados Unidos. «Nunca pensé que me quedaría tantos años cuando llegué».

Quiere el ascenso con el Amics

Probablemente sea el mejor jugador de Segunda FEB, aunque no le gusta hablar de sí mismo en esos términos. Su nivel en la pista, su regularidad y su experiencia lo convierten en una referencia absoluta de la categoría. También firmó grandes actuaciones en la antigua LEB Oro, un escaparate que pudo hacer pensar en una oportunidad mayor. «Nunca tuve una oferta de la ACB y ahora, con 33 años, creo que es más complicado», admite. Sin embargo tiene muy claro cuál es su gran objetivo: «Quiero llevar de nuevo a este club a Primera FEB, porque es lo que merece. Stutz también reconoce que el descenso de la pasada temporada fue un golpe duro: «Cuando pierdes es muy complicado. Ahora, por suerte, estamos ganando y pediría a los aficionados que nos animen en este tramo final de temporada».

Su futuro fuera del baloncesto

Respecto a su vida después del baloncesto lo tiene bastante claro: «Estudié contabilidad en la universidad y me gustaría dedicarme a algo relacionado con los números y los negocios. También tengo un máster en Informática. Debo estar preparado, porque llegará el momento en el que tendré que buscar otro trabajo».

El yoga, su segunda pasión

«Hoy no se juega a baloncesto, hoy hacemos yoga», les dice a sus compañeros. Una de las grandes curiosidades de Stutz es que es profesor de yoga. «Sí, tengo títulos de entrenador y ha sido parte de mi vida durante los últimos 15 años. Me encanta practicarlo y enseñar a otras personas. Antes de los partidos va bien para relajarse y después, para recuperar».

El test... y su mejor quinteto

Una comida: «Macarrones con cheese... aunque me gusta la comida americana». Una ciudad: «Praga». Un equipo: «Los Indiana Pacers». Y por último su quinteto de nba preferido: "Stephen Curry de base, Lebron James de dos, Kevin Durant de tres, Larry Bird de cuatro y Saquille O’Neal de cinco". Así es Eric Stutz, el jugador que encontró en Castelló su lugar y que ahora quiere devolver al Amics a donde merece, a Primera FEB.