Laura Moreno y Viktoria Khilko ganan el oro en el Circuito de Invierno de Vóley Playa en Benicàssim

No decepcionó el Circuito de Invierno de Vóley Playa de la Comunitat Valenciana a su paso por Benicàssim, donde se disputó la penúltima prueba del Circuito de Invierno de Vóley Playa de la Comunitat Valenciana, puntuable para el ránking nacional y que reparte premios en metálico.

Esta prueba debió disputarse el 15 de febrero, pero el temporal de viento obligó a su aplazamiento y finalmente se pudo celebrar este domingo 22 de marzo con unas condiciones climatológicas favorables.

Mujeres

En la competición femenina, la argentina Laura Moreno y la ucraniana Viktoria Khilko impusieron su veteranía y oficio en los puntos clave para colgarse el oro en la gran final frente a la española Blanca Martín y la lituana Livija Vylkelyte , una de las parejas sorpresa de este domingo.

y oficio en los puntos clave para colgarse el oro en la gran final frente a la española , una de las parejas sorpresa de este domingo. Por su parte, el bronce fue para las jóvenes de la selección española Sinemis Aslan y Paula Ceballos, que volvieron a subirse al podio como ya hicieran en Sant Joan d'Alacant.

Hombres

En la competición masculina, el alemán Daniel Oberthür y el español Jorge Pascual se subieron a lo más alto del podio tras superar, en una final de alto voltaje, a los hermanos Mañanes , dominadores de los campeonatos nacionales de vóley playa de menores de los últimos años.

tras superar, en una final de alto voltaje, a los , dominadores de los campeonatos nacionales de vóley playa de menores de los últimos años. Por su parte, el bronce fue para los jóvenes Víctor López y Gaizka Guerrero, de la selección española, quienes consiguieron la misma medalla la semana anterior en Sant Joan d'Alacant.

A la entrega de trofeos, celebrada en la misma arena, acudieron Manolo Gual, concejal de Deportes de Benicàssim; y Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

Imagen de la competición femenina del torneo de vóley playa de Benicàssim. / FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Lo que queda

La última parada y final del Circuito de Invierno, que reparte premios en metálico y es puntuable para el ránking nacional, tendrá lugar el próximo fin de semana, 28 y 29 de marzo, en la Playa de San Juan de Alicante, donde el espectáculo está garantizado.