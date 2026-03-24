Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trata de seres humanosPapas GarciaTiempo en Semana SantaOfertas Aeropuerto de Castellón131 kilos de cocaínaLa selección española en CastellónLuto en la cerámicaSIP azul
instagramlinkedin

Laura Moreno y Viktoria Khilko ganan el oro en el Circuito de Invierno de Vóley Playa en Benicàssim

En la categoría masculina del Circuito de Invierno de Vóley Playa, Daniel Oberthür y Jorge Pascual se alzaron con el oro, superando a los hermanos Mañanes en una disputada final

Imagen de familia de los ganadores de la prueba de Benicàssim del Circuito de Invioerno de vóley playa.

Imagen de familia de los ganadores de la prueba de Benicàssim del Circuito de Invioerno de vóley playa. / FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

J. López Ávila

Castellón

No decepcionó el Circuito de Invierno de Vóley Playa de la Comunitat Valenciana a su paso por Benicàssim, donde se disputó la penúltima prueba del Circuito de Invierno de Vóley Playa de la Comunitat Valenciana, puntuable para el ránking nacional y que reparte premios en metálico.

Esta prueba debió disputarse el 15 de febrero, pero el temporal de viento obligó a su aplazamiento y finalmente se pudo celebrar este domingo 22 de marzo con unas condiciones climatológicas favorables.

Mujeres

  • En la competición femenina, la argentina Laura Moreno y la ucraniana Viktoria Khilko impusieron su veteranía y oficio en los puntos clave para colgarse el oro en la gran final frente a la española Blanca Martín y la lituana Livija Vylkelyte, una de las parejas sorpresa de este domingo.
  • Por su parte, el bronce fue para las jóvenes de la selección española Sinemis Aslan y Paula Ceballos, que volvieron a subirse al podio como ya hicieran en Sant Joan d'Alacant.

Hombres

  • En la competición masculina, el alemán Daniel Oberthür y el español Jorge Pascual se subieron a lo más alto del podio tras superar, en una final de alto voltaje, a los hermanos Mañanes, dominadores de los campeonatos nacionales de vóley playa de menores de los últimos años.
  • Por su parte, el bronce fue para los jóvenes Víctor López y Gaizka Guerrero, de la selección española, quienes consiguieron la misma medalla la semana anterior en Sant Joan d'Alacant.

A la entrega de trofeos, celebrada en la misma arena, acudieron Manolo Gual, concejal de Deportes de Benicàssim; y Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas y más

Imagen de la competición femenina del torneo de vóley playa de Benicàssim.

Imagen de la competición femenina del torneo de vóley playa de Benicàssim. / FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Lo que queda

La última parada y final del Circuito de Invierno, que reparte premios en metálico y es puntuable para el ránking nacional, tendrá lugar el próximo fin de semana, 28 y 29 de marzo, en la Playa de San Juan de Alicante, donde el espectáculo está garantizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents