Sara Sorribes, en 'modo apisonadora' en Croacia: ¡¡¡ha ganado 22 juegos de forma consecutiva!!!

Unos resultados muy llamativos. Una victoria aplastante. Sara Sorribes Tormo pasó literlamente por encima de la joven croata Ana Petkovic, de 16 años y que da sus primeros pasos en el tenis, ya que ni aparece en el ránking de la WTA. La tenista vallera, en la segunda ronda de la fase previa del Challenger de Dubrovnik (Croacia), un torneo de categoría WTA 125, arrolló a su rival en un contundente 6-0 y 6-0, la mayor victoria que puede haber en el tenis.

Solo siete puntos recibidos en el primer set

Mantiene a cero, rompe a 30, mantiene a 30, rompe en ventaja, mantiene a cero y rompe a cero. O lo que es lo mismo: solo siete putos de su rival en un set que duró 24 minutos. El segundo set, más de lo mismo, pero hizo 10 puntos... en 30 minutos. Y así, Sorribes logró seguir adelante.

Sara Sorribes, con la selección española. / Agencias

Preparando la Billie Jean King Cup

Sara Sorribes volverá a centrar buena parte de la atención del tenis español los días 10 y 11 de abril del 2026, cuando reaparezca con la selección en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup ante Eslovenia. Será un regreso cargado de simbolismo para la jugadora de la Vall d'Uixó, que vuelve a defender a España casi un año después de haber liderado al equipo nacional hacia la fase final de la competición.

Primero, Dubrovnik

Eso todavía queda un poco lejos. Primero, Dubrovnik.

Sara Sorribes (506ª del mundo al principio de esta semana) continúa con su paso triunfal en el WTA 125 de Dubrovnik donde, entre las dos últimas rondas clasificatoria y la primera del cuadro principal, ha llegado a enlazar 22 juegos consecutivos ganados.

Después del doble rosco a la joven tenista croata Ana Petkovic, la valldeuxense consiguió su tercer 6-0 seguido frente a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (132ª), que luego reaccionó y obligó a la Sorribes a remontar en el segundo parcial y vencer por 7-5.

Ahora, en octavos, se las verá con la eslovena Tamara Zidansek (130ª).