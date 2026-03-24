El vestuario del Hércules no se enteró del lío entre Sanabria y Kempes aireado por su hija Natalia

Nadie notó nada. Ni siquiera se dejó sentir como rumor. La posible infidelidad de la esposa de Dante Sanabria con Mario Alberto Kempes en la media temporada que ambos compartieron vestuario en Alicante no trascendió fuera de un círculo muy íntimo. Y así ha seguido siendo mucho tiempo después, hasta que la hijastra del héroe de la icónica salvación blanquiazul en el Santiago Bernabéu aquel 21 de abril glorioso activó un proceso de filiación para demostrar que el Matador es su verdadero padre.

El litigio de paternidad, destapado por el canal America TV en 2022, ha entrado en su recta final y está, según la prensa argentina, pendiente de una resolución inminente. Natalia Sanabria, que ahora tiene 40 años, asegura que fue su abuela quien le confesó este secreto familiar. Desde su descubrimiento, ella ha tratado de que el campeón del mundo en 1978 la reconozca como legítima heredera junto al resto de descendientes directos del mito valencianista.

Ninguno de los dos jugadores vive ya con sus respectivas mujeres de entonces, así que la gravedad del asunto se circunscribe al enorme ruido mediático que está generando al otro lado del Atlántico un asunto legal que atañe a uno de los ídolos del balompié albiceleste, el tipo que le dio a su país la primera Copa del Mundo. A estas alturas, lo único que ha llegado a admitir Dante es que Natalia no es hija suya. Que la educó como si lo fuera por no romper su matrimonio cuando fue consciente del engaño y por no alejarse, abandonando el hogar conyugal, de la vástaga natural que sí tuvo con Marcela Speranza. De hecho se sometió a una prueba de ADN para atestiguarlo. ¿Cuándo se enteró de la aventura? Eso no lo ha querido desvelar el delantero, que solo coincidió 17 partidos con el compañero con quien supuestamente le fue infiel su mujer.

Reseña en INFORMACIÓN del primer entrenamiento de Kempes en el Hércules. En una de las imágenes se los ve a ambos juntos. / INFORMACIÓN

Se ha especulado mucho con la posibilidad de que el vestuario estuviera al tanto de este asunto. Lo que sí admiten es que, en alguna ocasión, ella llamó por teléfono a la habitación de Kempes en algunos desplazamientos del equipo. En su momento, y los pocos que tuvieron constancia de esto, de lo que se enteraron por pura casualidad, lo atribuyeron a la ayuda que ella le brindaba en cuestiones domésticas debido a que vivía solo en Alicante porque su familia se mantuvo la residencia en València. Este particular no era secreto, todas las partes estaban al tanto, y así lo han hecho público en diferentes medios argentinos que han tratado este tema desde su estallido.

También se ha cuestionado la imposibilidad de que algo así no trascendiera. Incluso se ha esgrimido, en algunos mentideros blanquiazules, años más tarde, con que fuera la causa de que Sanabria no renovara tras la salvación milagrosa que él mismo selló después de ser aclamado por la grada y convertido en leyenda herculana. Nada más lejos. Fuentes directas de ese vestuario han confirmado a este periódico que el affaire no permeó al vestuario. Que nunca se notó nada anómalo, que la relación, dentro y fuera del campo, de los dos argentinos siempre fue buena.

De hecho, en la concentración del equipo blanquiazul previa a la cita en el Bernabéu en la última jornada de liga, en Navacerrada, ambos compartieron habitación según dejó documentado INFORMACIÓN entonces. Dante Sanabria no abandonó el equipo al final de curso por desavenencias con Kempes, es muy probable que, según las mismas fuentes, ni siquiera estuviera al corriente de la posible relación extramatrimonial. Se marchó al Sevilla porque el club andaluz le doblaba la oferta económica blanquiazul. Él habría estado dispuesto a seguir si le hubieran igualado la propuesta.

Recorte de prensa publicado por INFORMACIÓN con el detalle de la habitación compartida por ambos en la concentración previa al partido en el Bernabéu. / INFORMACIÓN

Es verdad que cuando se anunció la llegada del Matador al final de la primera vuelta de ese curso 1984-1985, Sanabria no se mostró muy entusiasmado, seguramente porque sintió que sería competencia directa para él dentro del césped, nada que ver con lo acaecido presuntamente después. Sus declaraciones cuando se le interrogó en sala de prensa por la posibilidad de la contratación a mitad de curso de la leyenda 'che' así lo corroboran. Incluso, mientras se avanzaba definitivamente en la negociación para fichar al Matador, se especuló con la posibilidad de que él regresara a su país para jugar en River Plate. Por suerte para la historia del equipo alicantino no ocurrió. El campeón del mundo retrasó su posición en el campo y ambos compartieron titularidades y celebración de goles.

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La llegada de Kempes no sirvió para revitalizar aquel Hércules de tres entrenadores que sufrió hasta el final para salvarse, pero sí que lo mantuvo con la tensión necesaria para llegar con opciones de salvación hasta la jornada definitiva. La justicia argentina deberá resolver ahora este contencioso de reconocimiento paterno-filial que ha servido para airear, varias décadas después, una infidelidad muy comprometedora (y jugosa para la prensa de sociedad) que enfrenta a dos de los mejores jugadores de la historia del Hércules. Pero una cosa sí está clara, el hecho no trascendió y deportivamente el conjunto alicantino se aguantó en la élite. El curso siguiente, que empezó sin Sanabria y se quedó sin Kempes en febrero, justo cuando decidió mudarse a Austria, el conjunto alicantino regresó a Segunda División.