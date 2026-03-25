El cuadro final del Open de Tenis de la Magdalena ya está en marcha en La Plana Sport Castellón

Hace ya unos cuantos días que la Magdalena 2026 llegó a su fin, pero todavía hay actividades que recuerdan a las fiestas fundacionales de la capital de la Plana. Sin ir más lejos, la que está desarrollándose en las instalaciones de La Plana Sport (camino Donación s/n).

La semana ha comenzado con muy buen tenis en Castellón, donde se está disputando un torneo de categoría absoluta (tanto masculino como femenina) fijo en el calendario nacional: el Open de Tenis de la Magdalena 2026.

Numerosos jugadores, procedentes de muchas federaciones territoriales, se han reunido en las pistas de La Plana Sport Castellón, donde están exhibiendo un altísimo nivel de juego desde la primera jornada de la clasificatoria.

La competición

Los jugadores de la fase previa masculina clasificados para el cuadro final han sido: Neven Selvadoray, Ciaran Kanani, Raúl Merino e Ivan Mezentsev.

Este miércoles, 25 de marzo del 2026, ya arrancó la primera jornada de los cuadros finales, tanto el masculino como el femenino, cuyos dos principales cabeza de serie son Pedro Montero en chicos y Adriana Monlleó en mujeres.

Ellos, junto al resto de participantes en ambos cuadros, lucharán en las pistas de tierra durante toda la semana para alcanzar su puesto en la final.

Están en juego premios en metálico para semifinalistas, finalistas y campeones. Sin duda, a medida que avance la semana crecerá la expectación, a medida que los duelos ganen en trascendencia.

Cuadro masculino

PEDRO MONTERO THOMAS GIMÉNEZ FERNANDO FERRANDIS RUNKAI BAI

Cuadro femenino

ADRIANA MONLLEÓ SOFÍA MONTESINOS CLAUDIA CAIROLS YAIZA BORDERÍA

El finde

La recta final del torneo se disputará este fin de semana: así, el sábado por la mañana será el turno para las semifinales y el domingo por la mañana, de las dos finales (previstas a las 11.30 horas)

Tras las finales se hará entrega de trofeos y premios a los primeros clasificados de la competición.

El open de tenis está organizado por Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director del torneo, quien anima a todos los aficionados al tenis a pasar por las instalaciones para disfrutar de buen ambiente deportivo y ver en directo el mejor tenis nacional.

Repaso a la anterior edición

En 2025, el triunfo en chicos fue para Mario Arce Fernández , quien hizo valer los pronósticos al imponer su condición de número uno y vencer a Ghouse Faisal , quien dio la sorpresa al llegar hasta el partido definitivo, a pesar de proceder de la previa. Es más, vendió cara su derrota, al ceder en el tercer parcial: 4-6, 6-3 y 10-3.

, quien hizo valer los pronósticos al imponer su condición de número uno y vencer a , quien dio la sorpresa al llegar hasta el partido definitivo, a pesar de proceder de la previa. Es más, vendió cara su derrota, al ceder en el tercer parcial: 4-6, 6-3 y 10-3. En mujeres, Ginebra Zoe Domínguez Riveros, en su condición segundo máxima favorita, alzó el trofeo al vencer a Malika Kabdesh en dos mangas: 6-3 y 6-1.

Como se ve, muchos jugadores de fuera de Castellón, lo que enfatiza el carácter consolidado del Open de Tenis de la Magdalena, que espera una meteorología benigna después de una última edición marcada por el mal tiempo.