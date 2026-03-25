Diego d’Onda, convocado con la selección valenciana para el Mundial de pilota de Argentina

La selección de la Comunitat Valenciana de pilota a mà realizó en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía una de sus últimas concentraciones antes de disputar el XI Campionat del Mon de Pilota a Mà, que se celebrará del 6 al 12 de abril del 2026 en Argentina, con presencia destacada de Diego d’Onda entre los convocados del combinado masculino.

El pilotari de Onda figura en la lista confeccionada para una cita internacional en la que la selección valenciana buscará volver a ser protagonista. La concentración en La Nucía sirvió para ultimar la preparación de un equipo que competirá en las modalidades de one wall, joc internacional, llargues y manito, esta última autóctona del país anfitrión.

Diego d’Onda, en la lista de la selección valenciana

La convocatoria del equipo masculino incluye a José Luis, Diego d’Onda, Giner, Pere Roc II, Alejandro, Seve, Puchol, Nacho, De la Vega, Sergi Belda y Marc Morant, mientras que en la selección femenina han sido citadas Ana, Victoria, Mar Giménez, Amparo, Irene, Mar Alfonso y Mònica.

La presencia de Diego d’Onda en el Mundial de Argentina 2026 sitúa a la provincia de Castellón en una cita de primer nivel dentro de la pilota valenciana, en un campeonato que reunirá a algunas de las mejores referencias internacionales de este deporte.

Kmy Ros

La Nucía, sede habitual de la selección de pilota valenciana

La estancia del combinado autonómico en las instalaciones de La Nucía vuelve a reforzar el vínculo entre la localidad alicantina y la Federació de Pilota Valenciana. No en vano, se trata del vigésimo año en el que la selección elige este complejo deportivo para preparar una gran competición.

El equipo dirigido por Juanma Garrido completó varias sesiones de entrenamiento antes de viajar a Argentina, en una concentración en la que recibió además la visita del alcalde de La Nucía y diputado de Deportes, Bernabé Cano, acompañado por el presidente de la federación, Vicent Molines.

Bernabé Cano destaca el apoyo al ‘nostre esport’

Durante la visita institucional, Bernabé Cano destacó la tradición de La Nucía como lugar de preparación de la selección valenciana y reivindicó el respaldo de las instituciones a este deporte. El alcalde subrayó además la importancia de seguir dando visibilidad a la pilota y recordó la implicación del municipio con una disciplina muy arraigada en la Comunitat.

El Mundial de pilota a mà se disputará en Mendoza

El XI Campionat del Mon de Pilota a Mà se celebrará en la localidad argentina de Mendoza del 6 al 12 de abril, una semana en la que la selección valenciana afrontará uno de los grandes retos del calendario internacional.

Con Diego d’Onda entre los elegidos, la representación castellonense estará presente en una cita de máximo nivel en la que la Comunitat Valenciana tratará de dejar huella una vez más.