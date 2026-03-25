Marcos Llorente: "No soy un bicho raro, los raros son los otros"

Marcos Llorente atiende a SPORT en la concentración de la Roja con las gafas de filtro amarillo para evitar la luz del foco. Este es uno de sus hábitos para protegerse y cuidar su salud. Habla sin tapujos, con libertad y sinceridad sobre asuntos extradeportivos sin importarle lo más mínimo que se pueda ser calificado de extravagante. Para él, todo lo que hace parte de la más absoluta normalidad.

-Empecemos con el fútbol, parece que llega en su mejor momento para ocupar esta vacante de lateral derecho que parecía un poco coja en la selección.

-Yo no la veía coja. Me encuentro muy bien, en un momento profesional y personal muy bueno. Es un placer venir a la selección y conseguir los objetivos.

-¿Cuál es su secreto para estar tan bien?

-No hay nada escondido, mucho trabajo, todas las cosas que hago y conoce todo el mundo, y me va bien. Es fundamental también ser feliz fuera del fútbol que te hace estar relajado y centrado en tus cosas.

Si llegas así tarde, con esa agresividad, es penalti Llorente, sobre Carvajal

-¿Fue penalti de Carvajal el domingo?

-¿Tú que crees?

-Que sí.

-Yo creo que también. Estás dentro del área, aunque hayas tirado, llegar así tarde con esa agresividad es penalti. Al final, en el medio del campo si pasa eso, que te arrolla un jugador en el suelo es falta clarísima y amarilla.

-Le dejó incluso medio aturdido.

-Caí mal, me di con la cabeza en el suelo y fue lo que me dejó mareado.

-Ahora tocan dos amistosos, ante Serbia y Egipto, ¿cómo los enfoca?

-Nos juntamos muy poco. Cuatro veces al año y hay que aprovecharlo. Son diez días de partidos importantes para seguir mejorando y conociéndonos mejor entre nosotros.

"Ante el Barça nos espera una eliminatoria dura, seguro que tendrá ganas de revancha"

-Y después viene una eliminatoria de Champions contra el Barça, dura, ¿no?

Sí, será dura. También hay el partido de Liga. Tres partidos ante un gran rival y la eliminatoria es muy bonita. Son cuartos de Champions, nos conocemos bastante bien de la Copa del Rey.

-¿Cree que los jugadores del Barça saldrán con ganas de revancha?

-Seguro que tendrán ganas de revancha, pero en la eliminatoria de Copa ya fueron muy buenos rivales que se resolvió por la mínima. Ambos equipos pondremos las cosas difíciles.

-¿El jugador clave a frenar del Barça es Lamine Yamal?

-Sí, es un gran jugador, lo está haciendo muy bien, en el otro lado están Raphinha, Pedri...El Barcelona tiene un gran equipo y no te puedes centrar solo en Lamine, sino que tienen muchos jugadores que marquen las diferencias y hay que estar pendientes de todos.

-¿Por dónde pasa esta eliminatoria?

-En hacer un muy buen partido primero en su casa y que todo esté abierto para la vuelta. En el Metropolitano somos fuertes. Hay que hacer dos grandes partidos para llevarse la eliminatoria.

Lo que se dice de Julián lo llevo de cine, es algo que se está generando fuera

-Con el morbo de Julián Álvarez, de si el Barça lo quiere o no lo quiere…¿cómo llevan este ruido ustedes?

-De cine, no soy Julián y es algo que se está generando fuera. A mí ni creo que al equipo afecte.

-¿A él lo veis centrado?

-Sí, lo vemos feliz, con ganas, cuando hace goles se ve que tiene ganas de hacer las cosas bien, es algo que se ha generado más fuera de lo que siento en el vestuario.

Marcos Llorente atendió a SPORT en Las Rozas / Sergio Reyes

-Hablaba usted que era feliz fuera del campo, ¿está cansado que le preguntemos por sus rutinas?

-No me canso, pero la gente lo sabe. No quiero ser pesado y repetitivo. La gente sabe el estilo de vida que llevo fuera del fútbol y no creo que haya que seguir dando explicaciones.

-¿Se siente un poco un bicho raro?

-No, al revés, para mí los raros son los otros. Soy un tío normal, que hago cosas que no son muy comunes en el mundo de hoy en día, pero son muy normales. Entiendo que en la sociedad de hoy en día es difícil seguir el estilo de vida que sigo yo, pero es lo que se debería hacer y lo que llevamos haciendo muchos más años antes que en esta vida actual.

-¿Dónde lo ha aprendido?

-De gente que realmente se preocupa por nuestra salud, que estudia más allá de lo que se estudia ahora. No tiene raro. Tiene todo el sentido el mundo si te lo explican bien. Tiene más sentido vivir de una forma natural que de una forma artificial que es cómo estamos viviendo esta vida.

Esta vida nos lleva a lo artificial que no es lo correcto o saludable.

-¿Le gusta ser un referente para los demás?

-Me gusta ser alguien que pueda ayudar a ciertas personas, que no se crean todo, que experimenten lo que les va bien. Lo que yo hago es lo más natural del mundo, somos seres naturales y vivimos en un mundo natural. Esta vida nos lleva a lo artificial que no es lo correcto o saludable.

-¿Para usted que es lo artificial?

-Esta luz que me tenéis puesta aquí, por ejemplo (un foco).

-¿Le molesta?

-No, me pongo las gafas (luce cristales amarillos) y ya está. Pero no es natural, no es bueno ni para mí ni para ti, no es saludable, un momento del día no pasa nada, vivir toda tu vida así, pues no.

-¿Y las gafas de cristales rojos?

-Son de noche.

-¿Qué le molesta de la noche?

-Que haya una luz con un pico muy grande y simula como si fuera el mediodía solar. Si esto te da en la medianoche, tu cuerpo y cerebro no entiende de relojes ni de intenciones, de que me voy a ir a dormir. No, no. Al cuerpo le da igual, entiende de luz. Se cree que es mediodía cuando en realidad te tienes que ir a dormir.

-¿No teme por su piel con tanta radiación solar directa?

-Si tienes una relación con el sol, no. El problema es si te pasas todo el año sin ver el sol y vas en agosto y te pones siete horas bajo el sol en la playa. ¿La culpa es del sol que se pasa todo el año allí arriba? Es como si no entrenas y en agosto haces 200 kilos en sentadillas y te rompes las rodillas, es culpa del ejercicio o tuya que has estado todo el año sin hacer ejercicio. Con el sol pasa lo mismo.

Marcos Llorente, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / Sergio Reyes

-El tema la dieta, se llama del paleolítico, ¿es así?

-Es la etiqueta que me han puesto, pero es mucho más sencillo, la dieta no es una parte fundamental de la salud, van muchas cosas antes. Obviamente ya sabemos comer. Si comes diez donuts al día… Pero todos sabemos lo que es una comida equilibrada, no hace falta llevarla a mi extremo, si llevas una comida equilibrada, con otras cosas fundamentales, la dieta es lo de menos.

Hago ayuno nocturno, antes de que se ponga el sol hago la última comida

-¿Practica el ayuno intermitente?

-Hago ayuno nocturno.

-¿Qué significa?

-No comer de noche. Antes de que se ponga el sol hago la última comida.

-¿No le entra hambre a medianoche?

-No, si lo tienes bien regulado, si eres un desastre, pues claro, a medianoche te entra hambre seguro.

-Todo esto es como una paranoia…

-Nunca hemos tenido estas luces. El ser humano siempre ha vivido con la luz del sol y la oscuridad. Nosotros alargamos los días. Lo normal es lo que hago yo. Lo que pasa es que hemos ido a un mundo que no es natural. Como entiendo la biología y el ser humano es lo que hago yo. No me parece normal, que a las 12.00 de la noche la gente esté conectada.

-¿Y lo del humo de los aviones?

-Eso ya es otra historia. Necesitamos media hora para hablar de esto.

-¿Pero cree que afecta al ecosistema?

-¿Hoy te has fijado en el cielo?

-No, he venido en tren.

-Por eso, es que no nos damos cuenta. Si estás afuera y observas el cielo, te darás cuenta, te animo a que observes. Si no observamos y nos paramos a pensar, nos pasan las cosas…

-Igual no queremos complicarnos la vida…

-Totalmente. Y lo entiendo a la perfección. Lo cómodo es andar por la vida sin pensar nada. Lo entiendo perfectamente.

-Está bien que salga alguien como usted y nos mentalice.

-No es tanto mentalizar, sino observar las cosas y pararte, tener opinión propia, no creerte lo que te digan. Investigar, preguntar y sobre todo observar. Cuando observas las cosas, cuando te fijas si te ha sentado bien una comida, observa como te sienta la luz roja, la forma en que te sienta comer antes, estar tomando el sol sentado en el césped....

Me gustaría retirarme joven, no más allá de los 35 años, y en el Atlético de Madrid

-Por último, el tema de su contrato, acaba en 2027 con el Atlético de Madrid ¿en qué situación se encuentra?

-Tengo claro que quiero estar más años en el Atlético de Madrid. Soy feliz en un sitio donde se me valore y ojalá lleguemos a un acuerdo donde nos valoremos todos y pueda renovar. Nunca he sido tribunero, pero si soy sincero me gustaría retirarme en el Atlético de Madrid.

-He leído que le gustaría retirarse joven, ¿esto también es verdad?

-Seguro, pero bueno, ¿pare ti que es joven?

-33-34 años.

-Bueno, de los 35 no creo que pase.

-¿Por qué?

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-Por muchas cosas. Siempre hablo de la balanza. Al final siempre las pongo en cada situación de la vida y creo que a los 35 años no me compensará hacia el fútbol y sí hacia la vida. Es lo que siento y creo ahora. Luego la vida da muchas vueltas, pero no creo que dure más de 35 años con este deporte.