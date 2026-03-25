Sara Sorribes se apunta a otro 'maratón' en Croacia

Sara Sorribes Tormo puso fin a su gran dinámica en el WTA 125 de Dubrovnik, donde venía de firmar una actuación demoledora. La jugadora de la Vall d’Uixó, ahora situada en el puesto 506 del mundo, cayó en los octavos de final ante la eslovena Tamara Zidansek (130ª), aunque todavía sigue viva en el torneo de dobles.

Sara Sorribes cede en octavos tras otro partido maratoniano

La castellonense perdió ante Zidansek después de tres horas y cuarto de partido, en otro encuentro largo y exigente, marca de la casa en la trayectoria de la vallera.

Sorribes se adjudicó una primera manga de máxima igualdad, un auténtico carrusel de emociones, por 7-6, con 8-6 en el tie-break, después de levantar hasta cinco bolas de set, tres de ellas consecutivas en el desempate.

Sin embargo, tras ese enorme esfuerzo, la jugadora provincial fue perdiendo pie en el encuentro. En el segundo parcial pasó del 3-2 al 6-2 en contra, mientras que en la tercera y definitiva manga cedió del 2-1 al 6-1, despidiéndose así del cuadro individual en Croacia.

De un doble rosco histórico a 22 juegos consecutivos

La derrota pone freno a una racha muy llamativa de Sara Sorribes en Dubrovnik, donde había enlazado entre la fase previa y el cuadro principal hasta 22 juegos consecutivos ganados.

La tenista de la Vall d’Uixó venía de aplastar a la joven croata Ana Petkovic, de solo 16 años, en la segunda ronda de la fase previa. El marcador, un contundente 6-0 y 6-0, reflejó una superioridad absoluta.

En aquel partido, Sorribes apenas concedió siete puntos en todo el primer set, que resolvió en apenas 24 minutos. El segundo fue casi igual de rotundo: su rival sumó 10 puntos en 30 minutos.

Después, ya en el cuadro principal, la castellonense prolongó su exhibición con otro 6-0 frente a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (132ª del mundo). La gala reaccionó después, pero Sorribes supo rehacerse para cerrar el partido por 7-5 y confirmar su pase a octavos.

Sara Sorribes sigue adelante en dobles

Pese a la eliminación en individuales, Sara Sorribes todavía tiene recorrido en el torneo croata. La jugadora castellonense compite en dobles junto a la también española Kaitlin Quevedo y buscará el pase a la final frente a las principales favoritas, la pareja checa formada por Miriam Kolodziejova y Jesika Maleckova.

La Billie Jean King Cup, en el horizonte

Más allá de Dubrovnik, el calendario de Sara Sorribes tiene ya una cita señalada en rojo: los días 10 y 11 de abril de 2026, cuando volverá a centrar buena parte de la atención del tenis español con su reaparición en la Billie Jean King Cup.

La jugadora de la Vall d’Uixó regresará con la selección española en la eliminatoria ante Eslovenia, en una vuelta cargada de simbolismo casi un año después de haber liderado al combinado nacional hacia la fase final de la competición.

Pero antes de esa gran cita, el foco sigue estando en Dubrovnik, donde Sara ha vuelto a dejar señales de crecimiento competitivo y de que puede recuperar terreno en el circuito.