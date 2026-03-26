Alta tensión en el Marruecos-Ecuador del Metropolitano: alrededor de mil efectivos velarán por la seguridad

La Delegación del Gobierno en Madrid activará un dispositivo de cerca de mil efectivos para garantizar la seguridad del partido internacional amistoso que disputarán este viernes las selecciones absolutas masculinas de Ecuador y Marruecos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a partir de las 21.15 horas.

Según ha informado la Delegación en un comunicado, el operativo estará integrado por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, servicios de protección y emergencias, así como vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club. Además, se recuerda a los asistentes que no estará permitido acceder al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, material pirotécnico, botellas de vidrio o alcohol.

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Asimismo, los agentes impedirán la entrada a las personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas. Para facilitar los controles de acceso y agilizar el trabajo del dispositivo de seguridad, las autoridades recomiendan acudir al estadio con suficiente antelación.