¿Cómo va la Copa de Vereranos de Castellón después de cinco jornadas? El Moncofa y el Borriol siguen con el rodillo

En el Grupo I, la sexta jornada emparejó a equipos muy igualados y no hubo grandes sorpresas. La principal nota destacada fue la confirmación del gran momento del Casa Marina-Bañohogar, que resolvió su partido ante el Benicàssim con un triunfo sólido (3-0). Jorge González marcó dos goles en apenas cinco minutos y, ya en la segunda mitad, Ejarque cerró el marcador. El Benicàssim dejó buenas sensaciones, pero pagó su falta de acierto de cara a portería.

La jornada se saldó con tres victorias locales y tres visitantes, además de una goleada, tres triunfos amplios y dos marcadores ajustados. A domicilio ganaron el Alcora Asitec al Castellón San Pedro (0-1), con gol de Miguel Rull; el Fomento Montoliu al Huracán Burriana (2-4), con tantos de Rafa Sánchez, Vicente Requesens y Andrés Felipe (2), mientras que David Font y Javier Sales marcaron para los locales; y el Emat Displays Vila-real al Onda (0-2), con goles de Jesús y José Amposta en un choque decidido al contragolpe.

En casa cumplieron el Moncofa, que remontó al Armelles hasta imponerse por 4-2 con protagonismo de Paquito Navarro, autor de dos goles, y la UDE, que superó por la mínima al Rodeo (1-0).

Héras Guijarro. / Vicente Varella

Así fueron los arbitrajes Jornada de buen comportamiento que se tradujo en cuatro encuentros sin amonestaciones. Destacó Antonio Héras Guijarro, que fue uno de los colegiados que no necesitó mostrarlas y acumula 33 años como árbitro en categoría regional, 18 de ellos pitando en las competiciones de la APFV. Vicente Agustín, Beroldo Canale y Beltrán Ripollés también destacaron en su labor.

El Borriol domina el Grupo II

En el segundo grupo, con una igualdad evidente, Borriol Magnanimvs y Pizzería L’Etrusco han dado un paso al frente. Por detrás quedan Alcalá Bar Gales, Arrincadeira Serret y Oropesa, que pese a caer por la mínima en San Fernando (2-1) se mantiene a solo tres puntos del liderato.

La jornada dejó tres victorias locales y tres visitantes, con tres goleadas, dos triunfos claros y un marcador ajustado. La gran sorpresa la firmó el Borriol, que asaltó el Jesús Beire al imponerse por 0-1 al Moró, un resultado que descuelga un poco a los locales. También fue clara la victoria del Arrincadeira Serret ante el Alqueries (3-1), mientras que el Vila d’Onda goleó al Rayo de Castellón (0-4).

Más contundente todavía fue el triunfo del Maradona ante Les Palmes. El conjunto visitante ya mandaba al descanso con un 0-2, con goles de Diego Missi y Cristian Márquez, y en la segunda mitad amplió la ventaja hasta el 0-5 para terminar ganando en un contundente 2-6.

Lo que viene en la sexta jornada

Importantes encuentros en ambos grupos en esta sexta jornada. En el grupo 1 destacan los duelos del Emat Displays Vila-real, que recibirá al Castellón San Pedro, y del Alcora Asitec, que se medirá en El Saltador al Huracán Burriana. Dos partidos muy equilibrados y abiertos a cualquier resultado. En el apretadísimo grupo 2 sobresalen el encuentro del Oropesa, que recibe al Moró, y el choque de El Palmar, donde el Borriol Magnanimvs se enfrentará al Pizzería L’Etrusco.