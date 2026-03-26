El talento de la Sergio García Academy entra en juego en la Santander Cup: ¿qué dos promesas participan?

El Santander Golf Tour 2026 ya está en marcha en Mediterráneo Golf con el foco puesto en el joven talento de la Sergio García Golf Academy. Las amateurs África Oliva y Daniela Gallego, integrantes de la academia, están viviendo una semana especial junto a jugadoras profesionales del circuito europeo en una prueba que reúne a 34 golfistas de siete nacionalidades y que se disputa en formato Birdie Challenge. Hay que destacar que la competición oficial se celebra este viernes y este sábado.

Marta Muñoz y su equipo posan con sus trofeos de campeones del Pro-Am. / MEDITERRÁNEO GOLF

Entre las participantes figuran nombres de referencia como Nuria Iturrioz o Ana Peláez, junto a jugadoras con fuerte presencia local como Patricia Sanz, Natasha Fear, Leticia Ras-Anderica, la amateur Martina Navarro y Amaia Latorre, alavesa afincada en Castellón, en un torneo que vuelve a poner en valor el talento de proximidad dentro de un circuito cada vez más competitivo.

Las sensaciones de Daniela Gallego y África Oliva

Para la murciana Daniela Gallego, se trata de su estreno en un torneo profesional, una experiencia que afronta con naturalidad y ganas de crecer. «Es la primera vez que juego con pros, pero venimos de competir en sub-18 y nos lo tomamos como una oportunidad para aprender más que con un objetivo de resultado. Estoy muy contenta».

En el caso de África Oliva, que ya ha tenido algún contacto previo con este tipo de competiciones. «No estoy nerviosa, estoy ilusionada por ver cómo juegan las profesionales y aprender de los pequeños detalles. Tienen una forma de ver el juego distinta a la nuestra y es muy interesante».