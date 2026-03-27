Ana Peláez toma el mando en Mediterráneo Golf

La primera jornada del Santander Golf Tour 2026 arrancó este viernes de forma espectacular en el Mediterráneo Golf, donde el formato Birdie Challenge premió el juego ofensivo en un recorrido técnico que exige precisión constante.

En este escenario, Ana Peláez fue la gran protagonista del día con una vuelta de -7 que le permite liderar en solitario la clasificación tras una actuación de menos a más, culminada con un tramo final sobresaliente. A tan solo un golpe se sitúa Nuria Iturrioz, segunda con -6. La tercera posición, con -5, la comparten Amaia Latorre, alavesa afincada en Castellón, y la guipuzcoana María Villanueva.

En la quinta posición, con -4, se sitúa un amplio grupo de jugadoras entre las que destaca la jugadora de la Sergio García Golf Academy África Oliva, junto a Miriam Ayora y Alicia Fajardo, completando una zona media muy apretada tras la primera jornada. «Ha sido un día de paciencia. En la primera vuelta no estaba tan fina con el putt, pero sabía que quedaban muchos hoyos y oportunidades», explicó satisfecha.

Noticias relacionadas

Este sábado, desde las 09.00 horas las jugadoras buscarán levantar el trofeo al cielo de la Coma.