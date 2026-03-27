Recta final del Open de Tenis de la Magdalena en La Plana Sport Castellón: Estas son los semifinales
Este sábado el recinto de la capital de la Plana acoge los partidos en busca de un puesto en la final y se espera un gran ambiente
El torneo entra en su fase decisiva tras la disputa este viernes de los cuartos de final de los cuadros masculino y femenino, en una cita que desde el pasado lunes reúne en Castellón a jugadores de toda España. Considerado un clásico del calendario nacional, el Open de la Magdalena vuelve a concentrar en La Plana Sport a algunas de las mejores raquetas de categoría absoluta, consolidándose como una referencia del tenis en estas fechas.
En el cuadro masculino, Pedro Montero superó a José Manuel Fas por 7-5 y 5-0, retirada de su rival, mientras que Fernando Ferrandis se impuso con autoridad a Diego Vilches por 6-2 y 6-2. También avanzó Mateo Álvarez, tras vencer a Fernando Martín por un claro 6-0 y 6-1, y Manuel Belda, que derrotó a Thomas Giménez por 6-3 y 6-1. En el cuadro femenino, Andrea Burguete ganó a Demaya Dobrilova por 6-2 y 6-1, Yaiza Bordería hizo lo propio ante Noa Ribera por 6-2 y 6-3, Claudia Cairols se impuso a Alla Zherlitsyna por 6-1 y 6-1 y Sofía Montesinos cerró los cuartos con una victoria contundente frente a Gabriela de Araujo por 6-0 y 6-1. La igualdad y el nivel exhibido a lo largo de la semana anticipan ahora unas semifinales de gran atractivo para los aficionados.
Este sábado, las semifinales
Las semifinales se disputarán este sábado a partir de las 11.00 horas, mientras que las finales están programadas para el domingo a las 11.30, antes de la entrega de trofeos y premios a los primeros clasificados. La organización espera un gran ambiente en las últimas jornadas, después de varios días con una notable presencia de público en las instalaciones.
Jorge Bellés, director del torneo, anima a todos los amantes del tenis a acercarse a La Plana Sport para disfrutar en directo del mejor tenis nacional. Además, este fin de semana las pistas también acogerán una prueba del Circuito de Aficionados, con participación de jugadores amateurs de categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y absoluta, lo que convertirá el complejo en un gran punto de encuentro para el tenis provincial.
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