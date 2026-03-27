El secreto de la Fuga Penyagolosa Trails: ¿cuántos voluntarios la harán posible en este 2026?

La Fuga Penyagolosa Trails 2026 ya calienta motores y lo hace con uno de sus pilares más esenciales plenamente en marcha: el voluntariado. Ese trabajo altruista que no se ve pero que tiene un valor incalculable. A pocas semanas de la prueba, cerca de 800 voluntarios ultiman la coordinación de una de las citas más emblemáticas del trail running nacional con las dos pruebas emblemáticas: la MiM de 60 kilómetros que arrancará a las 06.00 y la CSP de 106 kilómetros (00.00), ambas el 18 de abril.

La organización celebró ayer una reunión de coordinación con los representantes del voluntariado en el salón de actos de Cajamar, premium partner del evento, con el objetivo de poner en común el trabajo de los distintos equipos y avanzar en los preparativos de cara al próximo 18 de abril, el día grande. Procedentes de 21 clubes colaboradores, los voluntarios asumirán funciones decisivas en áreas como la logística del recorrido, la seguridad de los corredores, la atención en puntos clave o la gestión ambiental de la prueba.

Muchos de ellos repiten edición tras edición y se han convertido en una de las grandes señas de identidad de Penyagolosa Trails, tanto por su implicación como por el ambiente que generan a lo largo de todo el recorrido. Su presencia resulta clave en cada detalle, desde los avituallamientos hasta la asistencia a los participantes.

Las mejores imágenes de la Penyagolosa Trails MiM 2025 / MEDITERRÁNEO

Tico Cervera, orgulloso

«El voluntariado es lo que hace que todo funcione el día de la carrera. Desde un avituallamiento hasta la atención a un corredor, su trabajo está en cada detalle. Son una parte imprescindible del equipo», destacó el director de la prueba, Tico Cervera.

El 18 de abril, todo ese esfuerzo previo volverá a cobrar sentido en la montaña, donde corredores, voluntarios y territorio se unirán una vez más para dar forma a una nueva edición de FUGA Penyagolosa Trails. Será entonces cuando todo el trabajo silencioso de estos meses se traduzca en una organización cuidada al detalle, en la seguridad de los participantes y en el ambiente único que acompaña cada año a la prueba. Además, la prueba podrá seguirse en directo a través de la web oficial de FUGA Penyagolosa Trails y en Evasión TV, de 8:00 a 14:00 horas.