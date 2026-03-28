Definidas las 'finalissimas' del Open de Tenis de La Magdalena en La Plana Sport Castellón

El momento definitivo ha llegado. En la matinal de este domingo tendrán lugar las grandes finales, las finalissimas del Open de Tenis de La Magdalena 2026. El ambiente en las instalaciones de La Plana Sport Castellón en la jornada del sábado fue inmejorable.

El sol acompañó y muchos jugadores, acompañantes, entrenadores y aficionados al tenis han llenado el club durante todo el día para disfrutar del tenis con las dos competiciones en marcha: por una parte, el Open de La Magdalena, que acogió sus semifinales y, por otra parte, el torneo del Circuito de Aficionados en el que participaron cerca de 200 jugadores de todos los clubs provinciales.

Imagen de varios participantes del Open de Tenis de La Magdalena. / TENIS DRIVE ACADEMY

Ya hay finalistas

A las 11.30 horas han dado comienzo este sábado los cuatro partidos de semifinales. Mucho nivel en la pista y muy buenos encuentros que hicieron disfrutar del tenis a todas las personas reunidas en La Plana Sport y que concluyeron con interesantes resultados. En el cuadro masculino, Fernando Ferrandis venció a Pedro Montero por 6-3 y 6-3, mientras que Manuel Belda ganó a Mateo Álvarez 6-2 y 0-2 retirada. Mientras que en el cuadro femenino, Andrea Bruguete superó a Yaiza Bordería 2-6, 6-2 y 7-6 (7) y Claudia Cairols tumbó a Sofía Montesinos 6-2 y 6-4. Por tanto, ya están definidos los partidos por el título masculino y femenino.

Los cuatro semifinalistas masculinos y tres de las femeninas del Open de Tenis de La Magdalena que se disputa en las instalaciones de La Plana Sport Castellón. / Tenis Drive Academy

Este domingo, las finales

Por tanto, este domingo será la jornada final, con ambas finales que arrancarán a las 11.30 horas de esta competición que ha reunido en La Plana Sport Castellón a buenas raquetas de todo el territorio nacional y que repartirá premios en metálico entre los primeros clasificados.

Desde la organización del Open de Tenis de La Magdalena, encabezada por Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director del torneo, «se invita a presenciar las finales y acompañar a los jugadores en la posterior entrega de trofeos y premios que tendrá lugar al terminar los dos partidos».

En la final masculina Fernando Ferrandis se medirá a Manuel Belda, mientras que en la femenina, Andrea Burguete y Claudia Cairols se enfrentarán por el título.

Jugadores del cuadro masculino, en las instalaciones de La Plana Sport Castellón. / LA PLANA SPORT CASTELLÓN

Circuito de Aficionados

También este sábado ha tenido lugar la primera jornada del torneo del Circuito de Aficionados en las pistas de La Plana Sport Castellón, que seguirá a lo largo de todo mañana domingo.

En diferentes horarios y turnos de juego, cerca de 200 jugadores de todas las categorías (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y absolutos) procedentes de los diferentes clubs de tenis de la provincia de Castellón disfrutarán de esta competición pensada para jugadores amateurs que quieren practicar lo aprendido en las escuelas de tenis, socializar, jugar con personas de diferentes clubs y pasarlo bien dentro y fuera de las pistas.

Como siempre la organización de Tenis Drive garantiza nivel deportivo, gran ambiente y una jornada única en las instalaciones de La Plana Sport Castellón.