La previa | Duelo directo para el Peñíscola en Córdoba
Interesante desplazamiento a tierras andaluzas (18.30 horas)
Eloy Cerdá
La primera división de fútbol sala regresa tras la parada por la disputa de la Copa de España. Al Servigroup Peñíscola le toca desplazarse hasta tierras andaluzas para enfrentarse esta tarde (18.30, LaLiga +) al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el pabellón de Vista Alegre.
Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos que tienen los mismos puntos (25). Por la diferencia de goles el Córdoba es 12º mientras que el Peñíscola es 13º. Ambos se encuentran 11 puntos sobre el descenso y quieren hacerse con la victoria para poner más distancia y acercarse a su objetivo de asegurar la permanencia cuanto antes.
En buen momento
Los de Valladares afrontan la cita después de proclamarse campeones de la Supercopa Comunitat y de imponerse al Palma Futsal en el Juan Vizcarro (7-6).
Santi Valladares contará con las ya bajas habituales por sanción de Gio, Juanqui y Juanico, que cumplen en esta ocasión su tercer partido También con la de Diego Quintela por lesión, ya en su última fase de recuperación.
En el duelo jugado en el Juan Vizcarro, los azules se impusieron 4-3 tirando de épica para levantar el 1-3. Huele a partidazo.
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