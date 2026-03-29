Álex Juan e Isabel Llorach imponen su ley en la Pujada a la Nevera de Atzeneta.

La Pujada a la Nevera de Atzeneta volvió a demostrar este pasado sábado por qué es una de las pruebas más emblemáticas del calendario provincial. La carrera, segunda parada de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord, vivió una edición de récord con 750 runners en la línea de salida y un ambiente que acompañó durante toda la mañana en las calles y senderos del municipio.

La competición tuvo tres modalidades: la prueba reina, la Pujada a la Nevera de 27K y +1.100m de desnivel, la Marxa 14K con +400m de desnivel y la Marxa 14K Joves con +400m de desnivel, y ninguna de ellas defraudó.

Álex Juan impuso su ley en la Pujada a la Nevera de Atzeneta. / Lliga Castelló Nord

Triunfo absoluto

En categoría masculina, y que el ganador de la general absoluta, la victoria fue para Álex Juan, que confirmó su gran inicio de temporada tras imponerse con un tiempo de 2:03.12 horas. El corredor ha sabido gestionar el ritmo en un recorrido exigente, marcando diferencias en los tramos clave de la prueba.

La segunda posición fue para Cristian Ibáñez (2:05.16 h), que ha mantenido una sólida actuación durante toda la carrera, mientras que Agustín Ribera (2:06.42) completó el podio tras otra actuación consistente que le permite seguir sumando puntos importantes en la general del circuito.

Isabel Llorach venció en categoría femenina en la Pujada a la Nevera de Atzeneta. / Lliga Castelló Nord

Llorach triunfa en féminas

La carrera femenina se resolvió con una actuación muy sólida de Isabel Llorach, que se llevó la victoria con un tiempo de 2:34.39 horas tras imponerse en el exigente recorrido de Atzeneta.

Sandra Lafuente fue segunda (2:41.56 h), manteniendo un ritmo constante durante toda la prueba, mientras que Carmina Ramos, vencedora en Borriol, cerró el podio con 2:43.32 horas en otra actuación de alto nivel.

La Pujada a la Nevera de Atzeneta contó con 750 runners participantes. / Lliga Castelló Nord

La categoría Joves sigue creciendo

La categoría Joves ha vuelto a tener protagonismo en Atzeneta, confirmando el buen momento que vive el relevo generacional dentro del circuito. Nicolás Monferrer se llevó la victoria con un tiempo de 1:12.01 horas, mientras que Balma Moreno fue la primera corredora en cruzar la meta con 1:26.27 horas.

Próxima parada: Catí

Con esta segunda prueba, la Lliga Castelló Nord sigue avanzando en su calendario, consolidando su crecimiento tanto en participación como en nivel competitivo en cada una de sus citas. La próxima parada del circuito será el 6 de junio en Catí, con la XVII edición de la Cursa Nocturna.