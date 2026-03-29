Así han quedado las instalaciones de la Plana Sport en Castelló tras los destrozos del viento

La alerta naranja por fuertes rachas de viento también golpeó con dureza al tenis en Castelló, donde la jornada dominical quedó completamente deslucida por los graves desperfectos registrados en la Plana Sport. Desde la madrugada del sábado al domingo, el vendaval fue ganando intensidad hasta dejar un panorama de absoluta inestabilidad, con pistas impracticables, elementos desplazados y un riesgo evidente para jugadores, técnicos y acompañantes.

Uno de los puntos más afectados fue La Plana Sport, que afrontaba una de las jornadas más señaladas del calendario con la disputa de las finales del Trofeu Magdalena y una prueba del Circuito de Aficionados. La instalación amaneció muy dañada por el temporal, con numerosos desperfectos repartidos por el recinto, lo que obligó a suspender por completo la actividad prevista. Jugadores llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana, desde las categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16 hasta la absoluta, se quedaron sin poder competir en un día que debía ser una fiesta del tenis y que acabó convertido en una mañana de frustración e incertidumbre.

Así quedaron las pistas de la Plana Sport. / LA PLANA SPORT

El tenis fue, por tanto, uno de los deportes más castigados de la mañana, especialmente por la exposición de sus recintos y por la imposibilidad de garantizar unas condiciones adecuadas de juego. A ello se sumó el daño generalizado en distintas instalaciones al aire libre de la capital, que obligó a extremar la precaución durante toda la mañana y a revisar el estado de numerosos espacios antes de retomar la actividad habitual.

También en fútbol base

El temporal también pasó factura al fútbol base, con una mañana marcada por las suspensiones en varios campos de Castelló. En instalaciones como Chencho y el Sindical se aplazó un buen número de encuentros previstos a primera hora, mientras que en Gaeta Huguet sí pudo disputarse el partido entre el Castellón B y el Porreres. En otros escenarios, como el Marquina, sí hubo actividad, aunque siempre pendientes de la evolución del viento en una jornada condicionada de principio a fin por el fuerte temporal.