Resumen Lliga Comunitat | El Burriana fue el único que ganó en una jornada con muchos empates

En una jornada de muchos empates para los representantes provinciales, el Burriana consiguió celebrar la victoria en el último partido para los castellonenses, tras superar al Paiporta (1-0). Tras fallar un penalti en la primera parte, los celestes cobraron ventaja en el marcador en el minuto 61 con el gol anotado por Quique Bernat.

El Nou Jove Castellón, el mejor de los equipos provinciales, igualó como local frente al Silla (0-0). El Onda también firmó tablas como local ante el Alqueries (1-1). Adam Zagalá adelantó a los gualdiazules y Bruno Giner empató en el minuto 88. A los alquerienses les dirigió Pablo Capdevila, tras el relevo en el banquillo que se produjo esta pasada semana, con el adiós de Óscar Sanahuja.

El Alqueries, con Pablo Capdevila en el banquillo, sumó un punto en Onda. / Alqueries CF

El Almazora sumó un punto en el campo del Quart de les Valls (2-2). Raúl Moliner adelantó a los blanquinegros, pero rápidamente los valencianos remontaron el marcador. En el minuto 88 el habilidoso Luis Marcelino estableció el 2-2 final. Un punto es un punto.

Finalmente, L’Alcora también igualó en El Saltador frente al Ribarroja (1-1). El conjunto valenciano se adelantó en el marcador antes del descanso por mediación de Nathan Fernández, pero a los cuatro minutos de la reanudación Juan Enrique Pelerán igualó el encuentro.