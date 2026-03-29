Resumen Tercera Federación | Derrota del Roda y partido aplazado por el viento para el Soneja en El Arco
En la jornada del sábado triunfo del Vall de Uxó en casa y derrota del Villarreal C en el Mini
Derrota del Roda en su visita al campo del Jove Español, en el San Vicente del Raspeig (2-1). Fue un encuentro muy disputado e intenso que al final se resolvió en los minutos finales a favor de la escuadra alicantina. Montijo fue el encargo de adelantar al equipo anfitrión en el marcador en el minuto 30, de cabezazo implacable. Antes del descanso Adrián Morón estableció la igualada en el marcador. Así se llegó al descanso. En la recta final del partido fue Bengoechea el que con su certero remate estableció el 2-1 definitivo.
En la jornada sabatina, el Vall de Uxó se impuso por la mínima (1-0) al Atlético Torrellano en el José Mangriñán. En un partido reñido y muy disputado el equipo vallero de José Manuel Descalzo. La fortuna sonrió a los de la Plana Baixa en el minuto 37 cuando Adrián Domínguez remató al fono de las mallas. Un gol que, a la postre, fue suficiente para que los valleros se adjudicaran los tres puntos.
Por su parte, al Villarreal C se le escurrió la victoria de las manos en la segunda parte frente al Atlético Saguntino (2-1). El equipo de David Cifuentes, con mucho esfuerzo, consiguió golpear primero en el minuto 32 por mediación del zaragozano Dani Cantero, pero tras el descanso llegó la reacción de la escuadra romana. Sergio Martínez empató en el minuto 47, mientras que Marc Bonafé estableció el 1-2 en el minuto 79.
Partido aplazado
Debido a la alerta por fuertes vientos, el partido de que tenían que haber disputado el CD Soneja y el Hércules CF B en el campo El Arco (17.00 horas) no se pudo disputar y con tiempo de antelación se anunció su aplazamiento hasta que los dos equipos se pongan de acuerdo. Fue el único partido que se aplazó y, más que nada, se adoptó esta decisión para que el autobús del conjunto alicantino no tuviese ningún tipo de problemas para poder llegar y luego para regresar a casa.
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