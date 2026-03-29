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El sueño del Fustecma NBF Castelló no tiene fin: Permanencia asegurada...y mira al 'play-off' a la Liga Endesa

El equipo que dirige Jaume Tormo ya está salvado matemáticamente en la LF Challenge y aspira a meterse en el play-off de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español

Vídeo | Jaume Tormo analiza la excelente situación que atraviesa el Fustecma NBF Castelló

Vídeo | Jaume Tormo analiza la excelente situación que atraviesa el Fustecma NBF Castelló

Aitor Aguirre

Aitor Aguirre

Castellón

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló continúa viviendo un sueño que no tiene límites. El equipo de Jaume Tormo confimó la permanencia su la LF Challenge (segunda categoría del baloncesto español) y termina la jornada a un solo partido de la novena posición que da acceso al playoff a la Liga Endesa.

Las jugadoras azules tras la victoria el pasado sábado.

Las jugadoras azules tras la victoria el pasado sábado. / FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ

Una temporada que empezó con muchísimas dificultades pero las azules le dieron la vuelta a la situación a base carácter y de creer en el proyecto. En estos momentos, a cinco jornadas para el cierre del curso, ocupa la décima posición con un balance de 10-15, a solo uno del noveno puesto.

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El presidente, orgulloso

El presidente Pedro Hernández mostró en Mediterráneo el orgullo por este equipazo: «Estoy muy contento con la salvación del equipo pero sobretodo con el continuo crecimiento año a año de este club. Dormir en puestos de play-off de ascenso a LF Endesa supone un sueño y la confirmación al excelente trabajo que está haciendo el club». Y así, el Fustecma sigue soñando en este apasionante final de curso.

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