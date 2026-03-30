El éxito del Real Club Náutico de Castellón protagonizado por mujeres supervivientes de cáncer

El equipo de barco dragón del Real Club Náutico de Castellón, en la categoría ACP (All Cancer Paddlers), firmó el pasado fin de semana una actuación para el recuerdo en el Campeonato de España de 2.000 metros, disputado en Sevilla. La expedición castellonense regresó con la medalla de oro después de imponerse en una carrera tan exigente como emocionante, en la que quedó patente la fortaleza, la garra y la capacidad de superación de sus integrantes, todas ellas mujeres supervivientes de cáncer.

Con menos palistas

El mérito de este triunfo cobra todavía más valor si se tiene en cuenta que el equipo compitió con solo 10 palistas, cuando la formación habitual de esta modalidad suele estar compuesta por una docena. Pese a esa desventaja numérica, las deportistas del club castellonense supieron rehacerse, mantener el ritmo y ofrecer una lección de esfuerzo colectivo que acabó llevándolas a lo más alto del podio.

La regata se resolvió, además, por un margen mínimo, demostrando que en este tipo de pruebas cada detalle cuenta y que, en ocasiones, apenas un segundo puede marcar la diferencia entre el oro y cualquier otro puesto. Esa capacidad para resistir y competir hasta el final volvió a ser una de las señas de identidad de un grupo que ha hecho de la constancia y el compromiso sus principales armas.

La competencia

Buena parte de ese crecimiento deportivo también se explica por la sana rivalidad que mantienen con el equipo de Marina Valencia. Lejos de entenderse como un enfrentamiento, esa competencia se ha convertido en un estímulo permanente que empuja a las palistas a entrenarse con más intensidad, a mejorar día a día y a no conformarse nunca.

El equipo está formado por deportistas del Real Club Náutico de Castellón y de CAFO, la Cátedra de Actividad Física y Oncología, entidad con la que el club mantiene un convenio de colaboración. La unión entre ambas partes está dando frutos no solo en el plano deportivo, sino también en el humano, al convertir el deporte en una herramienta de recuperación, convivencia y esperanza.

Con este nuevo éxito en Sevilla, el Barco Dragón del Real Club Náutico de Castellón vuelve a dar una alegría a la ciudad y a convertirse en ejemplo de lucha, compañerismo y superación.