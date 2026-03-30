El extraño castigo que Sergio García Dols deberá cumplir en el circuito de Jerez

Tampoco está siendo positivo este arranque de 2026 para Sergio García Dols. El piloto de Burriana regresó del Gran Premio de Estados Unidos de Moto2, disputado en Austin, con un doble contratiempo que complica todavía más su inicio de temporada: una luxación en el hombro derecho y una doble long lap penalty que deberá cumplir en la próxima carrera, prevista en Jerez el último fin de semana de abril.

La caída del domingo, en la primera curva de la carrera, volvió a dejar sin recompensa al piloto castellonense, que continúa sin poder encontrar continuidad en este comienzo de campeonato. Desde su entorno rebajaban, eso sí, la preocupación inicial por el alcance físico del accidente. “Dentro de lo que cabe, todo bien: solo el hombro fuera de sitio”, apuntaron a el Periódico Mediterráneo tras la prueba.

Valoraciones

El propio Sergio García Dols resumió con claridad lo ocurrido en territorio texano. “Este fin de semana todo salió mal, desde la difícil clasificación hasta la carrera que terminó en la primera curva con un accidente”, explicó el piloto burrianense tras un fin de semana para olvidar en Austin. El balance final fue tan duro como claro: “Nos vamos a casa con una luxación en el hombro derecho, una doble penalización de vuelta larga en Jerez y cero puntos en el campeonato”.

Pese al golpe deportivo y físico, el castellonense trató de mirar ya hacia adelante. “Ahora tenemos unas semanas para recuperarnos y llegar a Europa listos para darle la vuelta a esta primera parte de la temporada”, señaló, con la vista puesta en la siguiente cita del Mundial.

Qué es una doble long lap penalty

La otra gran consecuencia del accidentado paso de Sergio García Dols por Austin no está en la enfermería, sino en la hoja de sanciones. El piloto de Burriana deberá cumplir en Jerez una doble long lap penalty, una penalización que puede condicionar por completo una carrera de Moto2.

Para el aficionado menos habitual, la explicación es sencilla: esta sanción obliga al piloto a realizar una trazada alternativa dentro del circuito, más larga que la normal, lo que le hace perder tiempo respecto a sus rivales. Esa maniobra se ejecuta por una zona marcada del trazado, normalmente por el exterior de una curva, y suele suponer una pérdida de al menos dos segundos por cada paso, dependiendo del circuito.

Aitor Aguirre

En el caso de García Dols, al tratarse de una doble sanción, deberá completar ese recorrido alternativo dos veces durante el Gran Premio de España. Es decir, el castigo se multiplica y obliga al piloto a ceder un tiempo muy valioso en una categoría en la que las diferencias suelen ser mínimas.

La penalización llega después de que los comisarios consideraran peligrosa la maniobra del burrianense en la caída de Austin. De esta forma, el piloto de Castellón no solo tendrá que centrarse en recuperarse de la lesión en el hombro derecho, sino también en preparar una carrera en Jerez marcada desde el inicio por esa desventaja reglamentaria.

Con el campeonato todavía en una fase temprana, Sergio García Dols afronta ahora unas semanas decisivas para recuperarse físicamente y tratar de reengancharse a la temporada. Pero el paso por Estados Unidos deja una losa evidente: dolor en el hombro, cero puntos y una doble sanción que amenaza con pesar también en su próxima aparición en el Mundial.