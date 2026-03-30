El homenaje de l'Alcora a todo un campeón olímpico

L’Alcora vivió este pasado fin de semana una de esas jornadas que dejan huella en el deporte provincial. El XXVI Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica será recordado por la presencia del campeón Joel González Bonilla, doble medallista olímpico y doble campeón del mundo y de Europa, que recibió un homenaje por parte del Club Deportivo Granjo, organizador de uno de los torneos más relevantes del calendario.

El reconocimiento al taekwondista catalán se celebró con la presencia del alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; la concejala de Deportes, Amparo Segura; el director general de Deportes de la Comunitat Valenciana, Luis Cervera; y el presidente de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Cobos, entre otras autoridades. Eugenio Granjo fue el encargado de entregarle un detalle de cerámica de l’Alcora, en un gesto cargado de simbolismo.

Joel González elogia el Open de l’Alcora

Durante toda la jornada, Joel González no dejó de firmar autógrafos y hacerse fotografías con deportistas y aficionados. Además, elogió el nivel organizativo del torneo y aseguró que el Open de l’Alcora es “uno de los más importantes que se celebran en Europa”, al tiempo que agradeció a la familia Granjo su labor en favor del taekwondo, especialmente en el trabajo con la cantera.

La celebración de esta vigésimo sexta edición fue posible gracias al respaldo del Ayuntamiento de l’Alcora, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, la Caixa Rural l’Alcorina, el Villarreal CF, la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana y el Grupo Torrecid, entidades a las que el club organizador también quiso rendir homenaje.

Más de 1.000 deportistas en una gran cita del taekuondo

El Polifuncional de l’Alcora volvió a convertirse en el epicentro del taekuondo con una edición multitudinaria. Más de 1.000 deportistas, junto a 250 técnicos, 50 árbitros y alrededor de 40 personas en la organización, dieron forma a una jornada que confirmó al Open como una de las competiciones más participativas, consolidadas y arraigadas de España y buena parte de Europa.

El carácter internacional del torneo volvió a quedar patente con la presencia de clubs llegados desde distintos puntos de España y también de delegaciones de Francia, Inglaterra y Marruecos, reforzando la dimensión exterior de una competición que no deja de crecer.

Gran resultado del Club Deportivo Granjo

En el plano deportivo, el C.D. Granjo firmó una actuación sobresaliente. El club fue primero en infantil y cadete y terminó segundo en la clasificación general, confirmando el excelente momento de su cantera.

El balance individual también fue brillante, con un total de ocho oros, 13 platas y 14 bronces.

Entre los medallistas destacados figuran María Selen Dionis, Elian Hernández, Ángel Ursache, Santi Román, Marco García, Martín González, Cristian Capdevila, Aarón Mallol, Naia Martínez, Mateo Daniel, Diego Barber, Marco Beneroso, Idaira Vivas, Eliana Brate, Izan Melia, Sergi Nomdedeu, Juan Monfort, Eloy Collado, Cristian Georgian, Ainara García, Idoia Ferrer, Adrián Chiva, Adrián Nevot, Uxue Chao, Santiago Martí, Mario Cara, Marta Ibáñez, Paula Rosell, Leonor Miguel, Yeray Núñez, Mar Gargallo, Joan Salvador, Janira Prades, Franc Mallol y Pepe Ortiz, estos dos últimos en representación de la FTCV.

El club también quiso agradecer la implicación de los coaches que colaboraron durante la competición: Enric, Franc, Sebastián, Pablo, Joan, Janira, Mar, Mauro, Pepe y Alba.

L’Alcora se consolida como referente

Con esta nueva edición, l’Alcora vuelve a reafirmarse como una de las grandes plazas del taekuondo autonómico y nacional. El Open Internacional Ciudad de la Cerámica no solo bate récords de participación, sino que consolida una cita deportiva que proyecta el nombre del municipio mucho más allá de la provincia de Castellón.

El 28 de marzo no fue un sábado cualquiera en l’Alcora. Fue el día en que la localidad volvió a convertirse en capital del taekuondo, con combates intensos, precisión en los poomsae y una grada entregada a una competición que sigue creciendo año tras año.