400.000 escolares participan en el Dia de l’Esport más multitudinario de la historia

La Comunitat Valenciana vivió el viernes 27 de marzo la edición más masiva de la historia del Dia de l’Esport, consolidando una iniciativa que año tras año continúa creciendo tanto en participación como en impacto social. La acción, impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, reunió a cerca de 400.000 niños y niñas de más de 1.100 centros educativos de las tres provincias en torno a una gran jornada de actividad física con motivo del Día Mundial de la Actividad Física.

Participación récord en las tres provincias

Se trata de una cifra sin precedentes que confirma la plena implantación del proyecto en el sistema educativo valenciano, donde se ha convertido en una herramienta clave para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas y para integrar el deporte como parte esencial del aprendizaje.

Por provincias, Valencia concentró la mayor participación con 215.000 escolares de 591 centros educativos, seguida de Alicante, con 127.000 alumnos de 336 centros, y Castellón, con 60.000 niños y niñas de 187 centros. Unos datos que evidencian el alcance autonómico de la iniciativa y la implicación creciente de la comunidad educativa en todo el territorio.

Con números de récord, los centros educativos de toda la Comunitat se volcaron en una jornada especial en la que los juegos tradicionales fueron protagonistas, tras semanas de preparación en las aulas. Profesores y alumnos trabajaron previamente las dinámicas y actividades que se desarrollarían durante el día, convirtiendo la jornada en una extensión práctica del aprendizaje.

Los 'juegos de siempre para conectar como nunca'

Ese es precisamente el objetivo de la 11ª edición del proyecto: recuperar los ‘juegos de siempre’ para ‘conectar como nunca’, fomentando el ejercicio físico al aire libre como alternativa saludable frente al auge de las pantallas en el ocio infantil. En un contexto marcado por el aumento del sedentarismo y el uso intensivo de dispositivos electrónicos, la iniciativa plantea una respuesta clara basada en la actividad física, la interacción social y el juego compartido.

Además, diferentes municipios reforzaron el carácter colectivo del Dia de l’Esport organizando actividades conjuntas que trascendieron el ámbito de cada centro educativo. Es el caso de Dénia y Xàbia, en la provincia de Alicante, o Nules, en Castellón, donde todos los colegios participaron de forma coordinada, generando experiencias compartidas a nivel local y multiplicando el impacto de la jornada.

En el Dia de l’Esport 2026, los escolares practicaron juegos populares como la birla, el sambori, la pilota valenciana o las carreras de sacos, al tiempo que trabajaban aspectos como la gestión emocional, los beneficios de la actividad al aire libre, la cooperación y la conexión entre generaciones. En muchos centros, la jornada se abrió también a la participación de familias, especialmente de abuelos y abuelas, reforzando el vínculo intergeneracional y aportando un componente emocional y educativo añadido.

La provincia de Valencia acogió además el acto central de esta edición, celebrado en Paterna. En el Parc Central se reunieron 900 alumnos de 12 centros educativos, que participaron en diferentes estaciones de juegos tradicionales antes de cerrar la jornada con la creación colectiva de un gran mural, en una de las imágenes más representativas de esta edición. Un evento que simbolizó el espíritu de unión, convivencia y trabajo en equipo que define al Dia de l’Esport.

“Que el Dia de l’Esport haya batido de nuevo su récord de participación no es casualidad, sino fruto del compromiso de los centros educativos con la salud de sus alumnos y con un proyecto que ha dejado huella en la sociedad valenciana”, explicó Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, entidad impulsora del proyecto. “Esta iniciativa conjunta de la Fundación y la Generalitat es fundamental para fomentar el ejercicio entre la población infantil y juvenil, ya que está demostrada su relación con el bienestar físico y social, y con el uso de la tecnología”, indicó, por su parte, Luis Cervera, Director General de Deportes de la GVA.

En una generación cada vez más vinculada a las pantallas, el deporte se consolida como una de las herramientas más eficaces para mejorar la salud y el bienestar de niños y niñas. Diversos estudios apuntan a que el sedentarismo y el uso excesivo de dispositivos electrónicos están directamente relacionados con problemas físicos y emocionales, mientras que la actividad física regular favorece el desarrollo integral, mejora la concentración y refuerza las relaciones sociales desde edades tempranas.

Los escolares descubieron un mural en el Parc Central de Paterna / FTA

En este contexto, el Dia de l’Esport se posiciona como una acción de gran impacto capaz de movilizar a cientos de miles de escolares en torno a un mismo objetivo: moverse más y hacerlo juntos. Más allá de una jornada puntual, la iniciativa actúa como un potente recordatorio del papel clave que juegan los centros educativos y las instituciones en la creación de hábitos saludables, convirtiendo el deporte en una experiencia atractiva, compartida y con continuidad en el día a día del alumnado. Una apuesta estratégica por el futuro que sitúa la educación en valores, la salud y el bienestar en el centro de la acción educativa.

Paterna, epicentro del Dia de l'Esport

Paterna acogió la jornada como sede central. La localidad valenciana tomó el testigo de Silla, Pego, Llíria o Burriana, otros puntos del territorio valenciano que también organizaron el acto en pasadas ediciones de la iniciativa.

En el Parc Central de Paterna coincidieron hasta 900 niños y niñas de 12 centros distintos que dieron forma a uno de los actos centrales más coloridos que se recuerdan. A través de diferentes ubicaciones distribuidas en el parque, los escolares practicaron diversos juegos tradicionales al aire libre antes de cerrar la jornada construyendo colectivamente un enorme mural. Toda una demostración de trabajo en equipo.

A este acto central acudieron el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el Secretario Autonómico de Educación, Daniel McEvoy; y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, quien se mostró orgulloso por el nuevo hito de la iniciativa: “Que el Dia de l’Esport haya batido de nuevo su récord de participación no es casualidad, sino fruto del compromiso de los centros educativos con la salud de sus alumnos y con un proyecto que ha dejado huella en la sociedad valenciana”.

El Secretario Autonómico de Educación, Daniel McEvoy, destacó la “importancia del deporte como herramienta para equilibrar el uso de la tecnología en el mundo actual entre los jóvenes”. Mientras tanto, para el alcalde de Paterna es “un orgullo” haberse convertido en “el epicentro del deporte escolar” de toda la Comunitat Valenciana. “Nuestra ciudad es cantera de grandes atletas y ver a centenares de niños y niñas compartiendo juegos, actividad física y valores en nuestro Parc Central es la mejor muestra de que el deporte une, educa y construye el mejor futuro para las próximas generaciones”, apuntó.

Alicante se volcó con 127.000 niños y niñas

La provincia de Alicante volvió a tener un papel protagonista en esta jornada de récord. Un total de 127.000 niños y niñas de 336 centros educativos celebraron el Dia de l'Esport. La implicación del tejido educativo alicantino volvió a ser clave en el éxito de una jornada que se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario escolar. Con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, los centros educativos se transformaron en espacios de convivencia, juego y aprendizaje activo, en los que el deporte fue el eje vertebrador de toda la actividad.

Los colegios alicantinos se volcaron en una jornada especial en sus propias instalaciones, poniendo en práctica los juegos tradicionales que habían preparado durante las últimas semanas. Una propuesta que combina actividad física, aprendizaje y tradición, y que permite acercar a los más jóvenes formas de ocio que trascienden generaciones.

Además, localidades como Dénia y Xàbia dieron un paso más allá organizando una actividad conjunta con todos sus centros educativos, reforzando el carácter comunitario de la iniciativa y multiplicando su impacto en el territorio. Este tipo de acciones evidencian la capacidad del Dia de l’Esport para trascender el ámbito escolar y convertirse en un proyecto compartido a nivel municipal.

60.000 escolares de la provincia de Castellón disfrutaron de la jornada

Castellón también fue parte activa de este crecimiento histórico. Un total de 60.000 niños y niñas de 187 centros educativos. Como ejemplo del carácter colectivo del proyecto, la localidad de Nules organizó una actividad conjunta con todos sus colegios, reforzando el impacto social de la iniciativa en el territorio y convirtiendo la jornada en una experiencia compartida a nivel municipal.

ColaCao y Decathlon, un año más en el Dia de l’Esport

Además, junto a toda la comunidad educativa, las empresas colaboradoras de la Fundación Trinidad Alfonso continuaron apoyando el proyecto: ColaCao –como marca históricamente ligada al deporte español y al empoderamiento de niños y niñas a través de su Fundación- y Decathlon –como proveedor de material deportivo de la iniciativa- también conectaron como nunca en una edición que, desde ahora, abre el plazo del concurso de vídeo para los centros.

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"En ColaCao creemos que el deporte despierta en los más pequeños la ilusión por superarse, aprender y disfrutar en equipo. Por eso nos sumamos al Dia de l’Esport, porque les anima a vivir la actividad física como un espacio donde crecer y descubrir todo lo que pueden llegar a ser”, aseguró Anna Morejón, responsable de comunicación corporativa de Idilia. Para el líder del Área de Valencia de Decathlon, Carlos Aguiló, “es un orgullo participar por cuarto año consecutivo en un proyecto que permite vivir los valores y los beneficios del deporte en todos los centros de la Comunitat Valenciana”.