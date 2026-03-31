Castelló acoge la tercera edición del 5k y 10k nocturno, con su primer circuito homologado

Castelló se prepara para vivir una de sus noches más vibrantes el próximo 16 de mayo del 2026 con la celebración de la tercera edición del 5k y 10k nocturno, una cita deportiva que este año da un salto de calidad al convertirse en la primera carrera de 5 kilómetros homologada de la capital de la provincia. El evento, organizado por el Club de Atletismo Run Addiction, refuerza así su posicionamiento como una prueba de referencia tanto para corredores populares como para atletas de alto nivel.

El circuito, completamente urbano y diseñado para favorecer marcas rápidas, destaca por su trazado llano y ágil, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan mejorar tiempos personales en un entorno único: el centro de Castellón iluminado bajo el ambiente especial de una carrera nocturna.

La novedad

La competición incluirá las distancias de 5k y 10k, ambas homologadas, garantizando la validez oficial de los resultados.

Además, el evento apuesta por el deporte inclusivo y familiar con la celebración de carreras infantiles, permitiendo que los más pequeños también formen parte de la fiesta del atletismo.

María Jesús Marco, del Run Addiction, ganadora del 10k del 2025. / Kmy Ros

La participación

En cuanto a la participación, se espera la presencia de centenares de corredores procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, atraídos por la creciente reputación de la prueba. La organización ha previsto premios por categorías, reconociendo el esfuerzo y rendimiento de los participantes en diferentes grupos de edad, así como clasificaciones generales.

Más que deporte

Más allá del componente competitivo, el 5k y 10k nocturno de Castellón se presenta como una experiencia deportiva y social, en la que el ambiente, la animación y el apoyo del público jugarán un papel fundamental. La combinación de deporte, espectáculo y convivencia convierte esta cita en un evento imprescindible dentro del calendario local.

Declaraciones

Desde el club Run Addiction destacan el trabajo realizado para mejorar cada edición y subrayan la importancia de haber logrado la homologación del circuito: “Este paso supone un reconocimiento al esfuerzo organizativo y una garantía de calidad para los corredores”, señalan desde el club que cada día suma más atletas de todos los niveles.

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de los canales oficiales del evento.

La organización anima tanto a corredores experimentados como a aficionados a sumarse a esta cita que promete ritmo, emoción y una noche inolvidable en las calles de Castelló.

Consolidada como una de las pruebas emergentes del running en la Comunitat Valenciana, esta tercera edición apunta a superar todas las expectativas y a seguir creciendo como referente deportivo en la provincia.

Pincha aquí para más información.