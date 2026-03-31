La clásica Liga de Tenis de Otoño de la Plana Sport llega a su fin: Descubre los ganadores

La liga de tenis disputada durante los meses de enero, febrero y marzo en La Plana Sport llegó a su fin tras varias semanas de intensa actividad en las pistas y numerosos encuentros programados entre los distintos grupos de competición. El torneo estuvo dividido en un total de ocho grupos repartidos en tres categorías diferentes: tres grupos Oro, tres grupos Plata y dos grupos Bronce, lo que ha permitido reunir a jugadores de distintos niveles en una competición equilibrada y muy participativa.

A lo largo de la liga, cada participante se enfrentó al resto de jugadores de su mismo grupo, sumando puntos hasta completar la clasificación final de cada categoría. Este formato permitió mantener el interés competitivo durante toda la competición y ofrecer a los jugadores la oportunidad de disputar un buen número de partidos en un entorno dinámico, exigente y pensado para disfrutar del tenis.

Algunos de los jugadores de la jornada de tenis antes de la cena final. / LA PLANA SPORT

Un final por todo lo alto

La liga tuvo el final que merecía, con una cena de clausura celebrada en el bar-restaurante de La Plana Sport, en la que participaron un buen número de jugadores. Antes de la cena, además, se celebró una última jornada de tenis, poniendo así el mejor broche posible a varios meses de competición.

Tras la cena tuvo lugar la entrega de trofeos a campeones y finalistas de cada grupo, en un acto que contó con la colaboración de Jorge Andreu, gerente de Automoción Cano Kia, y Rafa Montoliu, gerente de Joma Castellón, dos de las firmas que han respaldado la organización de esta edición. Además, los participantes recibieron una camiseta Joma por participar.

Los ganadores

En cuanto a los resultados, en el grupo Bronce el campeón fue Javier Julve y el finalista Iván González. En Plata 3, el título fue para Raúl Sastriques, con Henry David Pérez como finalista. En Plata 2, Sergio Cañadas se proclamó campeón y Pedro Leiva terminó en segunda posición. En Plata 1, el primer puesto fue para Miguel Roig, mientras que Cristian Pérez finalizó como subcampeón. En Oro 3, Alberto Benages se llevó el título y Juan Rolín fue finalista. En Oro 2, el campeón fue Pablo Ramos y el finalista Carlos Carmona. Por último, en Oro 1, Ramón Guirado se proclamó campeón y Aure Tercero acabó como finalista.

La próxima Liga

Tras el buen resultado de esta edición, Tenis Drive Academy ya trabaja en la próxima Liga de Primavera. Desde la organización confían en que la llegada del buen tiempo anime a nuevos jugadores a sumarse a la competición y permita repetir tanto la buena participación como el gran ambiente vivido en esta liga recién finalizada, tanto dentro como fuera de las pistas. Para más información sobre esta actividad, los interesados pueden contactar en los teléfonos 964 22 83 21 y 685 11 05 09. El mejor tenis, en la Plan Sport. n