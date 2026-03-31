Los dos récords perdidos por no ser (todavía) español

Dos récords perdidos, uno de España y otro de Europa, por no poder ser (aún) español. Es lo que le acaba de suceder a Rodrigue Kwizera, atleta burundés que hace meses que aguarda la nacionalidad por la vía de la carta de naturaleza. Un objetivo por el que el integrante del Facsa Playas de Castellón ha renunciado a dos Mundiales y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Kwizera se adjudicó el sábado, 28 de marzo del 2026, el medio maratón de Praga, por segundo año consecutivo, al imponerse con una marca de 58:15, con la que pulverizó el récord de la prueba y el de su país. Kwizera, de 26 años, llegó en solitario a la meta por delante de los keniatas Samwel Chebolei y Owen Korir, a los que aventajó en 32 y 42 segundos, respectivamente.

Más registros

Además, Kwizera pulverizó el récord de la carrera, que estaba en manos del keniata Sabastian Sawe desde 2024, con 58:24. En la edición del 2025, el ahora pupilo de Lluís Torlà había sorprendido al favorito Isaia Lasoi (Kenia), al ganarle al esprint con 58:54.

Una descataca incidencia

«Si le hubieran concedido la nacionalidad, que pidió hace 11 meses, hubiese batido el récord de España y de Europa», esgrimen desde el club, que hablan también de una circunstancia que habría mejorado, incluso, el registro de Rodri: «Los atletas salieron con el crono marcando los seis segundos, ya que no escucharon el tiro».

Un poco de trasfondo

Pepe Ortuño, alma máter del Facsa Playas de Castellón, explica cuál es la situación de Kwizera, que llegó en 2019 y primero de la mano suya y, en los últimos tiempos, bajo la tutela del mencionado Torlà, se ha convertido en unos de los fondistas de referencia internacional. «Todo está tramitado, tenemos tanto el apoyo de la federación española como del Consejo Superior de Deportes...». Sin embargo, todo queda a expensas de que el Consejo de Ministros le conceda la llamada «carta de naturaleza» (la misma vía por la que su compatriota Thierry Ndikumwenayo pudo competir con España), gracias a su relevancia para el atletismo español.

El problema es que si Kwizera no la recibe antes del 9 de mayo, su petición quedará cancelada por «silencio administrativo», teniendo que volver a empezar un proceso que, de nuevo, se demoraría un tiempo indeterminado.

Aitor Aguirre

El peaje

Todo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, dentro de dos años, en el horizonte. Kwizera ya tuvo que renunciar a París 2024, así como a los dos últimos Mundiales, pues la legislación dicta que deben transcurrir al menos tres años desde que defendió los colores de Burundi (lo hizo en agosto del 2023) antes de poder representar a su país de adopción.