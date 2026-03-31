La Roja vuelve a Cataluña: el RCDE Stadium consigue el lleno para el España-Egipto

En el RCDE Stadium han colgado el cartel de completo para este martes. El feudo del equipo blanquiazul acogerá a La Rojacuatro años después del último encuentro disputado en Barcelona en el amistoso que enfrentará a los jugadores de Luis de la Fuente con la selección egipcia. A falta de 10 semanas para el Mundial, el debut de Joan Garcia en la que fue su casa es, por si hiciera falta, otro de los alicientes para que ya no queden entradas.

La expectación que rodea la cita confirma el tirón de la selección española en Barcelona. El precedente más cercano en Cornellà invita al optimismo: en marzo de 2022, más de 35.000 espectadores llenaron las gradas en el amistoso ante Albania (2-1), un partido que puso fin a casi dos décadas sin ver a España jugar en Catalunya. Aquella noche dejó un gran sabor de boca tanto por la respuesta del público como por el ambiente generado, y en la federación confían en repetir una imagen parecida este martes frente a Egipto.

Ferran Torres, autor del primre gol, recibe el abraza de Jordi Alba. / REDACCIÓN| Enric Fontcuberta / REDACCIÓN| Enric Fontcuberta / EFE

Demanda estelar

La rápida venta de entradas ha reforzado esa sensación. Los socios del Espanyol agotaron en muy poco tiempo el cupo de entradas del que disponían y, una vez se abrió la comercialización al público general, la demanda mantuvo el mismo ritmo hasta acabar con las más de 35.000 localidades disponibles. También han ayudado los precios, fijados entre los 15 y los 60 euros, además del descuento del 40% del que han disfrutado los aficionados blanquiazules. Todo ello dibuja un escenario propicio para que el RCDE Stadium se tiña de rojo en una noche con aroma de gran cita.

La visita de la selección, además, llega marcada por el regreso del azulgrana Joan Garcia a Cornellà. El guardameta desea vivir una noche especial al estrenarse con España precisamente en el estadio que le vio crecer y convertirse en el portero que es hoy en día. Su presencia añade una carga emocional evidente a un encuentro que ya había despertado un enorme interés. A pesar de que el público de este martes será diferente, hace unas semanas, en el último derbi, el exportero del Espanyol fue recibido con cánticos en contra, insultos e incluso con la quema de camisetas, por lo que su vuelta con la selección introduce uno de los focos principales del amistoso.

Una convocatoria para despejar dudas

En el plano deportivo, el compromiso ante Egipto servirá a Luis de la Fuente para seguir afinando detalles a dos meses y medio para el arranque del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El seleccionador considera esta ventana internacional como una de las últimas oportunidades para ajustar piezas, probar combinaciones y medir el estado competitivo de varios futbolistas antes de confeccionar la lista definitiva. Más allá del resultado, el cuerpo técnico quiere aprovechar estos dos encuentros para despejar dudas y terminar de perfilar una convocatoria que entra ya en su fase decisiva.

Sin embargo, Cornellà no era la primera opción para disputar este encuentro. Además de la Finalissima, prevista para el viernes 27, la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio también obligó a modificar la gira que estaba prevista de la selección española en Catar. Esa situación empujó a la RFEF a reaccionar con rapidez para evitar que España perdiera una de sus últimas ventanas de preparación antes del Mundial y consiguió cerrar tanto el amistoso frente a Serbia, rival que igualmente se había quedado sin partido tras suspender su compromiso contra Catar, del pasado viernes como este contra Egipto.

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Grada de animación y previa

Desde la asociación 'Barcelona con la selección' se han preparado distintas activaciones para acompañar la jornada y convertir el partido en una fiesta para los aficionados. La Grada de Animación tendrá un papel destacado y la previa arrancará a partir de las 18.00 horas en la calle Rugby, en los aledaños del estadio, con el objetivo de calentar motores antes del pitido inicial. El lleno está asegurado; falta comprobar si España responde sobre el césped con la misma contundencia con la que la afición ya ha respondido en la grada.