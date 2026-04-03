El 18ª torneo del Primer Toque arranca con ambientazo en la Fan Zone y con los primeros ganadores

El Torneo Primer Toque ha inaugurado este viernes su 18ª edición con una jornada marcada por la alta participación y el pleno funcionamiento de todas sus sedes. Desde primera hora de la mañana, los campos de Castellón y Burriana han registrado una intensa actividad, acogiendo los primeros encuentros de las diferentes categorías en un arranque que ha confirmado la solidez organizativa del evento.

La coordinación entre instalaciones, equipos y organización ha permitido que la jornada se desarrolle sin incidencias destacables, con una programación que ha cumplido los horarios previstos y ha facilitado el flujo constante de partidos y asistentes. Este inicio refuerza la consolidación del torneo como una de las principales citas del fútbol base en España, tanto por su volumen como por su capacidad logística.

Rafa Escrig, en la Fan Zone. / PRIMER TOQUE CF

Rafa Escrig, presente

Uno de los restros conocidos ha sido el del periodista deportivo de Castellón Rafa Escrig, actualmente en DAZN y muy popular por sus espectaculares vídeos recorriendo estadios y descubriendo historias en primera persona.

Durante este primer día, cientos de jugadores han debutado en la competición, acompañados por familiares y técnicos que han contribuido a generar un ambiente dinámico en las distintas sedes. La afluencia de público ha sido constante a lo largo de la jornada, anticipando un fin de semana con una elevada asistencia en todos los campos.

El torneo encara ahora sus siguientes jornadas con el desarrollo de las fases nclasificatorias y eliminatorias de la mayor parte de categorías, que se disputarán entre el sábado y el domingo, cuando se celebrarán las finales.

El Villarreal CF y el Ribarroja CF se imponen en la categoría EDI

La jornada inaugural ha dejado ya el primer título de esta 18a edición con la conclusión de la categoría EDI (Escuela Deportiva Inclusiva), uno de los espacios más representativos del torneo por su enfoque social y formativo. El Villarreal CF y el Ribarroja CF se han proclamado campeones, en una competición que ha vuelto a poner en valor la importancia de la inclusión en el deporte base. La entrega de trofeos ha sido uno de los momentos más significativos del día, reflejando el espíritu del torneo más allá de los resultados.

La categoría EDI continúa consolidándose como una parte esencial del Torneo Primer Toque, reforzando su compromiso con la igualdad de oportunidades, la integración y el acceso al deporte para todos.

Un fin de semana decisivo con todas las finales en juego

Tras esta primera jornada, el torneo se adentra en su fase decisiva. A lo largo del sábado y el domingo se disputarán las eliminatorias y finales de todas las categorías, en un calendario que concentrará los momentos más determinantes de la competición. Se espera que las instalaciones mantengan un alto ritmo de actividad, con una importante presencia de público en los distintos campos y un creciente nivel competitivo a medida que avance el torneo.

El desenlace de la 18a edición reunirá a los equipos más destacados de cada categoría, cerrando un fin de semana en el que Castellón vuelve a situarse como punto de referencia del fútbol base.

La Fan Zone se consolida como punto de encuentro del torneo

La 18a edición del Torneo Primer Toque ha incorporado como novedad la Fan Zone TPT, ubicada en el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón, que durante la jornada inaugural ha registrado una notable afluencia de equipos y familias. Este espacio, activo durante el viernes y el sábado, está concebido como un punto de encuentro complementario a la competición, donde los participantes pueden realizar la recogida de acreditaciones, la fotografía oficial y disfrutar de actividades paralelas.

La Fan Zone refuerza la experiencia global del torneo, ampliando su propuesta más allá de los terrenos de juego y facilitando la convivencia entre jugadores, técnicos y acompañantes en un entorno común.