Los nombres propios de la Penyagolosa Trails 2026

Fuga Penyagolosa Trails convertirá Castellón en el epicentro del trail running con una MiM que celebra su 27ª edición. La histórica prueba de 60 kilómetros reunirá a algunos de los mejores corredores del panorama nacional e internacional, anticipando una batalla de altísimo nivel el próximo 18 de abril.

Canales, el hombre a batir

En categoría masculina, todas las miradas apuntan a José Ángel Fernández “Canales”, tricampeón y vigente recordman de la prueba (5:12:54), que regresa a Castellón en busca de su cuarta victoria. El corredor del equipo Kailas Fuga volverá con el objetivo de seguir ampliando su leyenda en una carrera que conoce al detalle.

Junto a él, destaca Marc Bernades, uno de los nombres propios del trail nacional que ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia tras su lesión en 2025. Su regreso al máximo nivel, con resultados destacados en campeonatos nacionales y circuitos internacionales, lo sitúa como uno de los grandes aspirantes al podio.

A ese grupo se suma Dakota Jones, una de las figuras más reconocibles del ultra trail mundial. Doble ganador de Transvulcania y habitual en podios de pruebas icónicas, el estadounidense debutará en la MiM con un palmarés de primer nivel y una filosofía muy alineada con los valores de la prueba, lo que añade un componente especial a su presencia en Castellón.

Kmy Ros

Un top 10 masculino muy abierto

Completan el grupo de favoritos nombres como Leonard Mitrica, campeón de Rumanía y habitual en grandes citas internacionales; Fran Anguita, en gran estado de forma tras su reciente podio en Transgrancanaria; Mario Olmedo, que ya fue segundo en la MiM en 2023; Claudio Díaz, uno de los referentes del ultra trail español; Manuel Anguita, con resultados destacados en pruebas internacionales; Pablo Bautista, subcampeón de España de trail running; y Daniel Castillo, con experiencia y solidez en carreras de alto nivel.

A este bloque se suma una destacada presencia internacional que refuerza el carácter global de la prueba, con nombres como Kevin Vermeulen, vencedor de la MiM en 2022; el francés Gautier Bonnecarrère, habitual en grandes citas europeas; y el noruego Anders J. Kjærevik, un fijo en Penyagolosa que repite edición tras edición.

Junto a ellos, la participación local volverá a tener un papel relevante. Corredores como David Prades, Cristian Ibáñez y Samuel Palomera buscarán ser protagonistas en una carrera que conocen perfectamente.

Historia y carácter en la línea de salida

En categoría femenina, el nivel vuelve a ser sobresaliente. La atención estará centrada en Inés Astrain, actual recordwoman de la prueba (6:07:46), que regresa tras firmar una actuación histórica en la pasada edición. Su carrera no solo fue una victoria, fue una demostración de control, inteligencia y conexión con el recorrido, siempre con una sonrisa.

A su lado, Gemma Arenas, historia viva de Penyagolosa, acumula ocho podios en la prueba y es una de las corredoras más regulares. Año tras año vuelve a Castellón con la misma ilusión, demostrando que su relación con la MiM va mucho más allá de los resultados.

También estará Azara García, vencedora de la MiM en 2019 y una de las corredoras más carismáticas del trail nacional. Su regreso a Penyagolosa genera expectación: intensidad, carácter y capacidad competitiva definen a una atleta que ya sabe lo que es ganar en Penyagolosa.

Completan la participación corredoras como la noruega Sara Rebekka Linde, con múltiples participaciones y posiciones destacadas en la MiM; Anna Comet, una de las corredoras más experimentadas del panorama internacional; Gisela Carrión, con un gran palmarés internacional; Cèlia Balcells, campeona de España de Snowrunning; y Maud Combarieu, con victorias en pruebas de larga distancia.

Talento local femenino

En clave local, la participación femenina contará con nombres muy vinculados al territorio como Isabel Llorach, Sandra Lafuente, María Jesús Marco y María Mecho, corredoras que representan el espíritu de Penyagolosa y que afrontan la prueba con la motivación añadida de competir en casa.

Síntesis

Con este cartel, la MiM 2026 reafirma su posición como una de las grandes citas del calendario, donde el nivel deportivo se une a la esencia de una carrera marcada por la tradición, el territorio y la sostenibilidad. El próximo 18 de abril del 2026, el camino hacia Sant Joan volverá a decidir quién escribe su nombre en la historia de Penyagolosa.