La previa: El Villarreal CF B defiende su plaza ‘play-off’ ante en necesitado Marbella FC

Esto no para. Tras ganar en Antequera y empatar en casa frente al líder Sabadell, la siguiente estación para el Villarreal B es Marbella (16.00 horas) la turística ciudad por excelencia en España. Allí el filial amarillo buscará ganar porque, a falta de pocas jornadas para finalizar la fase regular, se defiende plaza para disputar el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División. Un gran premio para los más regulares del grupo.

Altas y bajas

Eso sí, la escuadra ‘grogueta’ de David Albelda para este duelo recupera de una tacada a cinco futbolistas. Los cinco internacionales que se perdieron el partido contra el Sabadell: Hugo López y Joselillo Gaitán (España sub-18), Carlos Maciá (España sub-19), Jean Yves Valou (Costa de Marfil sub-23) y Ayman Arguigue (Marruecos sub-23). Por el contrario, serán baja el delantero Albert García, sancionado, así como los lesionados Facundo Viveros y Leo Salazar.