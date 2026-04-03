Las previas en Semana Santa de Servigroup Peñíscola, Amics Castelló y Fustecma NBF

Quiere seguir con la buena línea en el partido que jugará contra el Viña Albali Valdepeñas en el Juan Vizcarro (este sábado por la tarde, a las 19.00 horas por LaLiga+), buscando tres puntos para, prácticamente, certificar la permanencia.

Las dos últimas victorias, contra Palma y Córdoba (ambas por la mínima), han situado al equipo con 28 puntos (12º). Si vence a los vinateros, superará la barrera de los 30, meta de los que tienen como primer objetivo la salvación, al ser la cantidad mínima que se estima necesaria para mantenerse en Primera.

Santi Valladares contará con las ausencias por sanción habituales más la de Pablo Muñoz. El malagueño fue expulsado en Córdoba por agarrar levemente a un rival como último defensor, aunque la acción fue muy lejos de la portería rival. El club castellonense presentó alegaciones, no aceptadas por el juez disciplinario, que le ha impuesto un castigo de dos partidos. De los otros tres sancionados, para el portero Gio González será su último encuentro de ausencia.

Amics Castelló

Afronta una complicada salida, frente al Bueno Arenas Albacete Basket, en un encuentro que se disputará en el Pabellón del Parque a partir de las 19.00 horas (sábado).

El conjunto castellonense llega en un excelente momento de forma tras imponerse al Class Bàsquet Sant Antoni en el último partido disputado en el Ciutat de Castelló. Una victoria que permitió a los de José Luis Pichel situarse líderes en solitario del grupo, con un balance de 18-5.

El Amics Castelló expone su liderato en solitario en Albacete. / AMICS CASTELLÓ

Además, el club ha organizado un viaje para que sus aficionados puedan desplazarse hasta Albacete y apoyar al equipo en este importante encuentro.

Fustecma NBF

El conjunto de Jaume Tormo (10º, 10-15) afronta sus últimos cinco compromisos con la histórica clasificación para los play-off como gran objetivo. El siguiente reto para por el polideportivo Lobete de Logroño (20.30 horas), frente a un Bosonit Unibasket que es séptimo. Ya no jugará Alma Bourgarel, que ha causado baja en las castellonenses.