Cruces con emoción en el tramo clave del Torneo Primer Toque: Este domingo, las finales

Las sedes de Castellón y Burriana han acogido este sábado una intensa segunda jornada de la 18a edición del Torneo Primer Toque, marcada por los partidos de cruces que han definido a los equipos clasificados para las fases finales de las distintas categorías.

A lo largo del día, los campos han registrado una elevada actividad y una notable presencia de público, en una jornada de muy buena climatología en la que la exigencia competitiva ha ido en aumento a medida que avanzaban las eliminatorias. Los equipos han afrontado encuentros decisivos con el objetivo de mantenerse en la lucha por los títulos en las fases oro, plata y bronce.

El desarrollo de la jornada ha dejado partidos de gran igualdad, resoluciones ajustadas y momentos de máxima tensión competitiva, reflejo del nivel que presenta esta edición. Como es habitual en este tipo de torneos, la emoción se ha trasladado también fuera del terreno de juego, con celebraciones contenidas y despedidas marcadas por el esfuerzo realizado.

Equipos destacados y presencia de canteras de referencia

La jornada ha confirmado la presencia en las fases finales de equipos de alto nivel procedentes de algunas de las principales canteras del fútbol nacional. Entre los conjuntos que han logrado avanzar a las fases oro en distintas categorías se encuentran Levante UD, FC Barcelona, Valencia, Real ZaragozaVillarreal CFOsasuna consolidando el nivel competitivo del torneo.

Junto a ellos, también han destacado varios equipos que, sin partir como favoritos, han conseguido superar las eliminatorias y situarse entre los mejores, evidenciando la igualdad y el crecimiento del fútbol base. De esta manera, equipos como el UE Cornella, CF San José, E1 Paiporta, Santa Bárbara Platges d’ Alboraria , CF Santutxu, CF Martorell se han ubicado también con posibilidades reales de levantar trofeo este domingo.

Un domingo de finales para decidir a los campeones

Tras esta segunda jornada, el torneo afronta su día decisivo con la disputa de las finales de todas las categorías durante la jornada del domingo. Las instalaciones de Chencho, en Castellón, concentrarán la mayoría de los encuentros finales, mientras que Burriana acogerá algunas de las categorías, en una programación que reunirá a los equipos más destacados de la competición.Se espera una jornada con una alta asistencia de público y un ambiente marcado por la expectación ante los encuentros que definirán a los campeones de esta 18a edición.

El torneo refuerza su papel como cita de referencia

A lo largo del fin de semana, el Torneo Primer Toque está volviendo a demostrar su capacidad organizativa y su relevancia dentro del calendario del fútbol base. Equipos, técnicos y familias han valorado positivamente tanto el desarrollo de la competición como el entorno en el que se celebra. El evento continúa consolidándose como una cita imprescindible para las canteras, combinando competición, convivencia y experiencia en un formato que trasciende lopuramente deportivo.