El Fustecma NBF Castelló rema y rema pero termina cayendo en Logroño (65-61)

El Fustecma NBF Castelló no pudo sumar en su visita a Logroño y cayó por 65-61 ante Bosonit Unibasket en un partido muy competido que se decidió en los minutos finales.

El conjunto castellonense pagó un mal inicio de encuentro, pero mostró carácter y capacidad de reacción para meterse de lleno en el partido y pelear la victoria hasta el último momento.

El NBF arrancó con dificultades ofensivas y vio cómo Bosonit imponía su ritmo en el primer cuarto (19-9). A partir de ahí, el equipo fue creciendo, mejorando en defensa y encontrando mejores situaciones en ataque.

La jugadora del Fustecma lanza un tiro en Grapa. / PASCUAL CÁNDIDO

Segunda parte

Tras el descanso llegó la reacción. El Fustecma NBF Castelló firmó un gran tercer cuarto (17-26) que igualó el encuentro y dejó todo abierto para el tramo final.

En los últimos minutos, pequeños detalles y el acierto del conjunto local desde la línea de tiro libre decantaron el partido. Aun así, el equipo volvió a demostrar competitividad en una pista exigente. Destacó Judith Gómez con 23 puntos y gran acierto exterior, liderando al equipo en ataque.

Ficha técnica

BOSONIT UNIBASKET: Llorente (15), Forster (13), Sedláková (11), Van Schaik (10), Aldecoa (6), Alonso (5), Losada (4), Florez (1), Padrosa (0) y Sañudo (0).

FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ: Gómez (23), Pérez (8), Ruiz de la Hermosa (7) Carli (7), Aiello (7), Basaez (5) Campos (3), Jovena (1), De Giacomo (0) y Asemota (0).

PARCIALES: 19-9, 12-13 (Aldescanso: 31-22), 17-21 y 17-13 (final: 65-61).

ÁRBITROS: Eduard Gómez Hernández y Eduard Montiel Molina.

PABELLÓN: Polideportivo Lobete, en Logroño.