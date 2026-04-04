Promoción | Descubre las ventajas de la nueva campaña de La Plana Sport Castellón

La llegada de la primavera, con el buen tiempo y el día más largo, invita a disfrutar del deporte al aire libre y de salir a tomar algo en una terraza y comer fuera de casa.

El centro deportivo La Plana Sport es un lugar ideal que combina a la perfección deporte y buena gastronomía. Y, además, acaba de estrenar promoción, de la mano de Joma Castellón.

La promoción Márcate un set gratis estará en marcha durante seis meses (desde abril hasta septiembre). Pretende acercar todos los servicios del centro deportivo y su bar-restaurante a todos los públicos y dar a conocer las instalaciones remodeladas recientemente y en continua mejora a través de estas ventajas 6+1

¿En qué consiste?

Con la reserva de seis pistas (de pádel, tenis, o pickeball), la séptima reserva es gratuita.

Comiendo seis días el menú diario (disponible entre semana), el séptimo menú es gratis .

. Este verano, con seis entradas a la piscina, la séptima entrada es gratis .

. Para nuevos abonados de la instalación o nuevos abonados al gimnasio, el séptimo mes también es gratuito.

Las mejores instalaciones deportivas

La Plana Sport Castellón cuenta con:

Doce pistas de tenis de tierra batida.

de tierra batida. Ocho pistas de pádel de cristal (dos de ellas panorámicas).

de cristal (dos de ellas panorámicas). Pista de pickleball .

. Piscina descubierta con zona de tumbonas.

con zona de tumbonas. Pista multideporte (con porterías y canasta).

(con porterías y canasta). Gimnasio con entrenamientos dirigidos.

Todo ello en una instalación muy amplia donde poder disfrutar del deporte tanto de forma individual como en actividades grupales.

Instalaciones de La Plana Sport Castellón. / TENIS DRIVE ACADEMY

Bar-restaurante especializado en arroces

El bar-restaurante de La Plana Sport Castellón tiene terraza exterior y dos amplios salones.

Ofrece producto y cocina de calidad tanto entre semana (con menú diario) como fines de semana (menús de fin de semana y carta).

Su especialidad son los arroces, además de carnes, pescados y un buen surtido de tapas y raciones.

También ofrece servicio de paellas para llevar, para quien prefiere comer en casa sin renunciar a un arroz garantizado.

Todo tipo de celebraciones y eventos

La Plana Sport organiza todo tipo de celebraciones, desde cumpleaños infantiles (con actividades y almuerzo o merienda) hasta eventos más formales como comuniones o bodas.

También cualquier tipo de reunión de familia, amigos, empresas, grupos deportivos… con salón privado y posibilidad de usar karaoke, poner música, fotografías o vídeos.

O, simplemente, una reunión de amigos, para ver juntos en la pantalla un partido de fútbol, tenis, baloncesto, una competición de atletismo… El mejor deporte y la comodidad de un sitio de fácil acceso y aparcamiento para los clientes.