El Servigroup Peñíscola se queda sin gasolina contra el Viña Albali Valdepeñas (1-4)

El Servigroup Peñíscola perdió este sábado, 4 de abril del 2026, por la tarde en el Juan Vizcarro por 1-4 contra el Viña Albali Valdepeñas. El equipo de Santi Valladares lo dio todo por tratar de puntuar pero acusó las bajas al no poder contar con seis de sus jugadores, lo que hizo que el técnico solo pudiese contar con cuatro jugadores más para la rotación.

La primera parte no tuvo goles. El Valdepeñas sometió al Peñíscola hasta bien pasado el ecuador de este tiempo con dominio de balón y ataques. Lukas Acosta tuvo que intervenir diversas veces para despejar los lanzamientos a portería visitantes. El meta argentino mantuvo a un Peñíscola que no tuvo demasiadas oportunidades en la otra área.

Carles Saladié, con su velocidad, fue quién más peligro generó para los azulones. Prácticamente en la última acción ofensiva antes de la media parte, el portero Pato mandó el balón a la cruceta para el Valdepeñas.

Otro cariz

Más eléctricos estuvieron los jugadores peñiscolanos, buscando mayor rapidez y movilidad para complicar al rival, en el arranque del segundo acto.

Elías y Diego Sancho estuvieron cerca del gol, pero quien lo encontró primero fue el Valdepeñas. En el minuto 26, Ribeiro metió un pase al área y Carrasco marcó desde delante de la portería.

Siguió buscando el gol el Peñíscola. Borja Puerta atajó los lanzamientos de Araya y Sancho. Marcaría Elías para el 1-1 en el 30’ terminando jugada colectiva rematando pegado al poste.

Los dos equipos tuvieron más ocasiones, aunque a los de Peñíscola se les iba acabando la gasolina por el esfuerzo.

Una rápida combinación visitante la culminó Boyis con un remate a placer (1-2). A poco más de tres minutos del final, Torres marcó el tercero tras un potente disparo que tocó Acosta pero que al ir tan fuerte no pudo llegar a despejar.

Salió Elías con la camiseta de portero-jugador. Una pérdida acabó con gol de un ex del Peñíscola, José Mario, que no lo quiso celebrar. Borja Puerta paró las llegadas locales y el poste escupió un remate de Elías.

Diego Sancho y Boys, en el Servigroup Peñíscola-Viña Albali Valdepeñas. / ELOY CERDÁ

Otro parón

La competición en Primera División se vuelve a detener y el Servigroup Peñíscola no volverá a jugar hasta el 19 de abril del 2026, en Galicia, contra O Parrulo Ferrol.

Ficha técnica

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Acosta, Araya, Elías, Saladié y Rosental. También jugaron: Flores, Matheus, Víctor Pérez y Diego Sancho.

VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Borja Puerta, Boyis, José Mario, Sinésio y Nicolás. También jugaron: Silveira, Carrasco, Naranjo, Torres, Álex Fonseca, Pato y Ribeiro.

GOLES: 0-1. Min. 26: Carrasco. 1-1. Min. 30: Elías. 1-2. Min. 35: Boyis. 1-3. Min. 36: Torres. 1-4. Min. 38: José Mario.

ÁRBITROS: Juan José Cordero y Pedro Antonio Carrillo (andaluces). Amonestaron a: Sinésio, Acosta, Carrasco, Rosental, Saladié, Torres y Víctor Pérez.

PABELLÓN: Municipal Juan Vizcarro.

ESPECTADORES: 800.