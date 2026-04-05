El fútbol de Castellón, de luto por la muerte del 'Ratón' Honorio Gómez: trayectoria, posibles causas del fallecimiento...

Luto en el fútbol de Castellón con la muerte de Honorio Gómez Clavell (22 de octubre de 1962, Alfondeguilla), a los 63 años, según avanzaron las redes sociales de la UD Vall de Uxó y ha podido confirmar este periódico.

Se trataba de un delantero con una amplia trayectoria en el fútbol de la provincia, que ha fallecido con apenas 63 años. Sobretodo se le recuerda su vinculación con la UDE, con la que trabajó después en la dirección deportiva. Y además, como destaca la entidad valldeuxense, era el socio número 208.

"La UD Vall de Uxó expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Honorio Gómez Clavell", escribe. "Nos ha dejado el socio número 208, que lo fue todo en el fútbol local: jugador, entrenador, coordinador, directivo…", añade. "Día muy triste para toda la familia blanquiazul", ahonda.

Tres ascensos con el Villarreal

Además, Honorio Gómez también fue jugador del Villarreal CF. Un delantero goleador, de ahí el apodo de Ratón, que de amarillo militó varias temporadas, logrando dos ascensos a la ya desaparecida Segunda División B, las campañas 1986/1987 y 1990/1991. La primera con el mítico Luis García Martínez, Luiche, de entrenador; y la segunda, con José Ignacio López Sanjuán. Fue el máximo goleador en la liguilla de ascenso a la categoría de bronce en 1991.

Galería | Las mejores imágenes de Luiche / Archivo Mediterráneo

Aunque participó menos, Honorio también ascendió con el Submarino a la Segunda División en la temporada 1991/1992, con Esteban Linares como entrenador.

Jugó también en varios equipos provinciales, como el mencionado Vall de Uxó y el CD Almazora, siempre con el gol entre ceja y ceja.

Honorio Gómez, a la izquierda de la imagen, en un acto del centenario del Villarreal CF. / MEDITERRÁNEO

Las circunstancias del fallecimiento

Honorio Gómez falleció en la madrugada de este pasado domingo, 5 de abril del 2026, en la casa de su padre, al que cuidaba. Será este martes cuando se le practicará la autopsia, la cual determinará la causa de su fallecimiento, aunque todo apunta a que sufrió un infarto.

Curiosamente, este lunes se jubilaba después de una larga trayectoria trabajando en las oficinas de la Seguridad Social en Vila-real.

A sus 63 años, esta temporada 2025/2026 seguía vinculado a la UD Vall de Uxó. Desempeñaba las funciones de segundo entrenador de David Pérez en el filial del club de la Plana Baixa; y también segundo de Vicente Almela en el benjamín C.

Trayectoria ampliada, como jugador y técnico

La vida futbolística de Honorio Gómez discurrió básicamente entre tres equipos. El Vall de Uxó, donde se inició a los 18 años; el Villarreal donde permaneció hasta la edad de 29 años; para después seguir jugando en el Almazora y varias temporadas en el CD Onda, así como el Moncofa FC y la Penya Colonia de la Vall d'Uixó.

Como entrenador, desempeñó el cargo en la cantera del Villarreal, el juvenil del CD Castellón, el CD Onda, Vall de Uxó, Club La Vall (tanto juvenil de Liga Nacional como en el amateur) y Quart de les Valls.

Luego se dedicó a dirigiry a ayudar a entrenadores de la categorías inferiores del Vall de Uxó, como esta temporada siendo el segundo tanto en el Vall de Uxó B como en el benjamín C.

Información en elaboración por el Periódico Mediterráneo, con la colaboración de Santi Vila y Juan Francisco Roca.