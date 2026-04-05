El Torneo Primer Toque baja el telón consolidándose como referencia nacional: ¡descubre los ganadores!

El Torneo Primer Toque cerró ayer su 18ª edición confirmando su consolidación como una de las grandes referencias del fútbol base nacional. Durante todo el fin de semana, Castellón y Burriana se convirtieron en uno de los epicentros de las canteras españolas, con más de 3.000 jugadores y miles de asistentes repartidos entre las distintas sedes.

La jornada final, marcada por la disputa de todas las finales de las diferentes categorías, dejó un ambiente de gran expectación en las gradas y un notable nivel competitivo sobre el césped. En lo deportivo, el FC Barcelona se impuso en Prebenjamín 2º año (Fase Oro), mientras que la UE Cornellà y el Elche CF se llevaron los títulos en Benjamín 1º y 2º año, respectivamente. En categoría Alevín, los triunfos fueron para el Levante UD (1º año) y el Real Zaragoza (2º año), mientras que el propio Levante completó su protagonismo con la consecución del título en Infantil Pro.

Más allá de los resultados, el torneo volvió a destacar por su dimensión social y económica en Castelló. Con más de 13.000 asistentes y cerca de 12.000 pernoctaciones, el impacto económico rozó los cuatro millones de euros, beneficiando de forma directa a la hostelería y al comercio local de la ciudad. Iniciativas como la Fan Zone, ubicada en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló, reforzaron además la experiencia para equipos y familias.

Galería: La ceremonia de premios despide la 18ª edición del Torneo Primer Toque / Toni Losas

En el apartado de reconocimientos, el C.F.I. San José fue premiado como mejor afición, mientras que el Levante UD recibió la distinción a mejor equipo del torneo, en reconocimiento a su rendimiento global y trayectoria durante la competición. Además, la elección de los equipos ideales volvió a poner el foco en el talento emergente, en un campeonato que ya ha servido de escaparate para jóvenes como Lamine Yamal o Marc Bernal, Marc Guiu o Yeremay Hernández en sus primeros pasos.

La organización volvió a poner en valor un modelo que combina la exigencia competitiva con formación en valores, apostando por la convivencia, el respeto y la inclusión. En este sentido, la presencia de categorías como la EDI, en la que Villarreal CF y Ribaroja CF resultaron los vencedores, refuerza el carácter integrador de un torneo que tiene como principal objetivo ir más allá del rendimiento deportivo.

El cierre de esta 18ª edición deja, una vez más, miles de experiencias compartidas y confirma a Castelló como un escenario de referencia para el fútbol base, en un torneo que sigue creciendo sin perder su esencia.