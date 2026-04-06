El CD Onda, el irreductible equipo de Castellón que sueña con la Copa del Rey

El CD Onda de Fernando García , que milita en el Grup Nord de la Lliga Comunitat (la sexta categoría del fútbol nacional), estará en la final de la V La Nostra Copa, torneo autonómico que premia a su ganador con una plaza para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.

El conjunto ondense superó en semifinales al Paterna y espera rival para la final. Lo conocerá el miércoles 15 de este mes cuando se haya terminado la doble eliminatoria entre el Tavernes de la Valldigna y el Novelda.

Fue clave el marcador de 3-1 de la ida en el campo Enrique Saura, gracias a los goles de Jorge Mallol (dos) y en especial el de Hugo Algaba (min.93) para el 3-1 final, porque en el encuentro de vuelta el equipo ondense perdió por la mínima (1-0), con gol de Iván Cordero en el minuto 60. Luego se resistió para no encajar un segundo gol.

Los jugadores del CD Onda celebran en el vestuario del Paterna el pase a la final de la V La Nostra Copa. / CD Onda

Doble premio

Hay que recordar que el vencedor de La Nostra Copa disputará la temporada siguiente la edición de la Copa del Rey (2026/27) representando a la FFCV, como ha sucedido en este 2026 año con la participación del Manises, ganador de la cuarta edición.

Además, el ganador de este torneo se embolsará una sustancial cantidad económica a cargo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Onda será el tercer provincial en disputar una final de esta La Nostra Copa. En la primera edición (2022) L’Alcora ganó al Benetúser (1-0, gol de José Clemente) y jugó la final contra el Elche. Y en la segunda edición (2023) se la adjudicó el Soneja frente al Buñol (1-0, gol de Mario Gallego), pero por quedar campeón de su liga y ascender a Tercera se quedó sin plaza de Copa del Rey.

Aún no se sabe la sede que acogerá la final. Se conoce que será a partido único, con sede neutral y a disputar entre el 1 y el 3 de mayo.