El castellonense Ignacio Iglesias, campeón de España y a la selección

El deporte provincial tiene una nueva promesa. Se llama Ignacio Iglesias y juega a golf. Después de proclamarse campeón de España sub-18, recientemente en Zaragoza, el castellonense Ignacio Iglesias ha sido citado por el equipo nacional de golf para competir contra el combinado de Inglaterra, este fin de semana en Madrid.

Iglesias, de apenas 15 años, se confirma como una de las grandes promesas del golf nacional. Socio de Mediterráneo Golf y del Club Costa de Ahazar, donde se inició, el joven castellonense también representará a la federación valenciana en el Interautonómico a finales de abril. Después, el 3 de mayo, competirá en el Campeonato de España sub-16.