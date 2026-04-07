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El castellonense Ignacio Iglesias, campeón de España y a la selección

Con apenas 15 años de edad, se proclamó campeón de España de golf en la categoría sub-18

Ignacio Iglesias, campeón de España.

Ignacio Iglesias, campeón de España. / Federación de Golf

David Oliver

Castellón

El deporte provincial tiene una nueva promesa. Se llama Ignacio Iglesias y juega a golf. Después de proclamarse campeón de España sub-18, recientemente en Zaragoza, el castellonense Ignacio Iglesias ha sido citado por el equipo nacional de golf para competir contra el combinado de Inglaterra, este fin de semana en Madrid.

Iglesias, de apenas 15 años, se confirma como una de las grandes promesas del golf nacional. Socio de Mediterráneo Golf y del Club Costa de Ahazar, donde se inició, el joven castellonense también representará a la federación valenciana en el Interautonómico a finales de abril. Después, el 3 de mayo, competirá en el Campeonato de España sub-16.

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