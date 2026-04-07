La Plana Sport Castellón, el mejor centro deportivo para todos los públicos

La Plana Sport es una instalación abierta durante todo el año con gran afluencia pero aumenta su actividad aún más con la llegada del buen tiempo. La primavera invita a hacer deporte al aire libre y disfrutar de las actividades que el centro deportivo ofrece a todos los públicos: tanto niños como adultos pueden participar en sus actividades y disfrutar del deporte en unas instalaciones recientemente remodeladas que cuentan con todos los ingredientes para ser el centro deportivo escogido por muchos usuarios.

INSTALACIÓN ABIERTA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

De lunes a domingo La Plana Sport abre sus puertas en un amplio horario, incluso los días festivos para que la gente pueda aprovechar sus días libres.

ESCUELAS DE PÁDEL Y TENIS Y CLASES PARTICULARES

Durante todo el año están en marcha las clases de tenis y pádel: las escuelas de la temporada abarcan desde Septiembre hasta Junio (ambos incluidos) pero al finalizar la temporada arrancan los cursos de verano durante los meses de julio y agosto.

Por tanto, durante los 12 meses hay posibilidad de participar en clases tanto grupales como clases particulares y para todas las edades y todos los niveles.

Pistas de pádel. / La Plana Sport

PROGRAMADO EL CAMPUS DE VERANO

También durante períodos vacacionales, los niños (desde 3 hasta 16 años) pueden disfrutar de sus vacaciones escolares en los campus organizados en La Plana Sport.

Ya están programados los CAMPUS DE VERANO que abren inscripción al finalizar la semana de Pascua y que sin duda son la actividad estrella del verano donde los niños lo pasan en grande con multitud de actividades lúdicas y deportivas.

BAR-RESTAURANTE CON ESPECIALIDAD EN ARROCES

También La Plana Sport cuenta con un bar-restaurante especializado en arroces, con producto de calidad y buena cocina, donde también se pueden degustar pescados, carnes y variedad de tapas y raciones.

Con dos amplios salones y una gran terraza, es un sitio ideal donde disfrutar de una comida con amigos o familia, y también donde hacer cualquier tipo de celebración.

Abierto todos los días de la semana, con menú diario y posibilidad de arroces para llevar (por encargo).

PROMOCIÓN “MÁRCATE UN SET GRATIS EN LA PLANA SPORT”

De la mano de Joma Castellón, estará en marcha durante seis meses (desde abril hasta septiembre) la promoción “MÁRCATE UN SET GRATIS” con ventajas 6+1:

-Con la reserva de 6 pistas (de pádel, tenis, o pickeball) la 7ª reserva es gratuita.

-Comiendo 6 días el menú diario (disponible entre semana) el 7º menú gratis.

-Este verano, con 6 entradas a la piscina, la 7ª entrada es gratis.

-Para nuevos abonados de la instalación o nuevos abonados al gimnasio, el 7º mes también gratuito.

RESERVAS Y MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre la instalación y sus actividades se puede contactar por teléfono en el 964228321 o bien en los teléfonos de reservas:

RESERVA DE PISTAS: 685110509

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RESERVAS DE BAR-RESTAURANTE: 673651765