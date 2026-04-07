Revés de la Audiencia Nacional a Tebas: no hubo huelga ilegal de futbolistas por el Villarreal-Barça de Miami

La Audiencia Nacional considera que la protesta de los futbolistas de Primera División por la celebración en Miami, finalmente cancelada, del Villarreal-Barça no fue una huelga encubierta. El tribunal ha desestimado la pretensión de LaLiga y ha entendido que el parón de 15 segundos auspiciado por el sindicato AFE se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión de los jugadores.

Los hechos ocurrieron en la novena jornada de LaLiga cuando, en plena polémica por la disputa del Villarreal-Barça en Miami, los capitanes de Primera pactaron no disputar los segundos iniciales de cada partido en señal de protesta. Se quejaban de que LaLiga no les había informado con detalle de este proyecto y de que la decisión se había tomado, por tanto, sin tener en cuenta a los jugadores.

Mediación fracasada

Días después, LaLiga y AFE mantuvieron una reunión en la que Tebas le trasladó a David Aganzo, presidente del sindicato, que entendían sus acciones como una huelga encubierta y, por lo tanto, ilegal, al no haber sido convocada conforme a la ley. Para entonces, la promotora Relevent ya había anunciado la cancelación del partido, ante las incertidumbres que lo rodeaban, que sumaban la voluntad del Real Madrid de frenarlo en los juzgados al malestar de los futbolistas, incluidos los de los dos equipos implicados.

A principios de diciembre, LaLiga presentó una demanda de conciliación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje). La mediación tuvo lugar en una reunión celebrada el 16 de diciembre que terminó sin acuerdo entre las partes. A ella acudió David Aganzo, como presidente de AFE, pero no Javier Tebas. Posteriormente, se produjo la denuncia ante la Audiencia Nacional.

Recurso ante el Supremo

La sentencia conocida en el día de hoy no es firme y la institución que preside Tebas ya ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo "con el objetivo de que se clarifique el alcance de estos derechos en el ámbito del fútbol profesional y se garantice la adecuada protección de la integridad de la competición y de sus derechos audiovisuales"

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LaLiga también señala que "la propia sentencia reconoce como hecho acreditado el impacto reputacional y económico generado, derivado de una acción colectiva que afectó directamente al normal desarrollo del producto audiovisual en un momento de máxima relevancia".