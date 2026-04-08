La justicia andorrana investiga si los futbolistas Carvajal, Cazorla o Thomas Partey compraron relojes de contrabando

El 'caso Cronos', que investiga el juez andorrano Joan Carles Moynat, salpica al fútbol español. Jugadores como Dani Carvajal (Real Madrid), Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar), junto con el exfutbolista David Silva, deberán comparecer para explicar si compraron relojes de lujo de contrabando a una red andorrana liderada presuntamente por un empresario español, Diego García, quien está en prisión provisional desde octubre del año pasado tras ser detenido en este país.

En una comisión rogatoria, el Juzgado de Instrucción Especializado 3 de Andorra ha pedido a un magistrado español que la Guardia Civil interrogue a estos jugadores por su presunta implicación en la adquisición de estos relojes de lujo a la sociedad Best In Asociados. No serían los únicos acusados, ya que el empresario investigado también tenía como clientes a 'influencers' y otros deportistas de élite, como pilotos de carreras, por lo que la lista de implicados podría incrementarse.

El juez andorrano quiere que se tome declaración a los futbolistas como "investigados", según adelantó eldiario.es, ya que su residencia está en España. La causa se centra en conocer si los acusados compraron los relojes de lujo en Andorra, evitando el pago de impuestos, pero los recibieron en España sin declararlo en la aduana.

20 millones de euros

La investigación analiza operaciones sospechosas por un valor aproximado de entre 12 y 20 millones de euros desde la constitución de la sociedad que tenía un 'showroom' situado en Andorra la Vella que se utilizaba para exponer los productos, siempre con cita previa. Las pesquisas se iniciaron cuando agentes de aduanas detectaron en 2024 al sospechoso que quería exportar a Asia un reloj valorado en 210.000 euros pero que no se encontraba en su caja al cruzar la frontera.

A inicios de octubre del pasado año, la policía andorrana detuvo al empresario en la frontera del río Runer acusado de supuestamente dedicarse a la compraventa de relojes de lujo, importarlos a Andorra, solicitar la devolución del IVA y volver a venderlos abaratando su coste a personas, habitualmente de alto poder económico, por un valor muy por debajo del mercado y sin que hicieran la correspondiente declaración de exportación.

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La policía ha investigado las cuentas bancarias del principal sospechoso y de las sociedades a las que se le vincula y presuntamente ha detectado ingresos de cantidades que podrían coincidir con los pagos de los clientes. En la operación, bautizada como 'Cronos', los agentes incautaron unos 240.000 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama.