Iberdrola mantiene su impulso al deporte femenino con los Premios Iberdrola Supera

Iberdrola ha lanzado la VII edición de los Premios Iberdrola Supera, con el objetivo de reconocer e impulsar proyectos que fomenten la igualdad de género a través del deporte en nuestro país.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde este 8 de abril hasta el mes de junio. Como principal novedad, esta edición incorpora dos categorías, que se suman a las seis existentes: Supera Salud y Bienestar, centrada en iniciativas que promuevan hábitos saludables mediante la práctica deportiva, y Supera Veteranas, dirigida a programas que impulsen la continuidad de mujeres adultas en el deporte.

Jurado con personalidades reconocibles

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por grandes personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación como Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Ona Carbonell, Susanna Griso o Alexia Putellas. Cada una de las categorías citadas contará con una dotación de 50.000 euros, para un total de 400.000 euros.

31/08/2022 Sede de la Torre Iberdrola ECONOMIA IBERDROLA / IBERDROLA / Europa Press

En su sexta edición, los Premios Iberdrola Supera igualaron el récord de candidaturas alcanzado, previamente, en 2024, con 1.300. En total, desde su primera entrega en 2020, la compañía ha recibido más de 5.300 proyectos.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para su preparación y participación en competiciones de máximo nivel.

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Además, Iberdrola, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP, facilitando así su capacitación profesional y su futura integración laboral tras la retirada deportiva.