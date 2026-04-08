Jesús España y Diana Martín viven la Carrera de Empresas de Castellón

La Carrera de Empresas de Castellón se celebrará el próximo 26 de abril su cuarta edición, consolidada ya como una de las citas más especiales del calendario popular. En la previa, sus embajadores, los exatletas olímpicos Jesús España y Diana Martín, visitaron Mediterráneo para valorar el crecimiento del evento, el atractivo de la ciudad y el gran momento que atraviesa el atletismo español.

«Tenéis un clima maravilloso que creo que para el deporte es espectacular. Llevamos varias veces viniendo, ya nos estamos casi haciendo de aquí, y es un placer venir tanto a la media como a la carrera de empresas. Este año va a ser la cuarta edición, la hemos visto nacer y crecer y estamos muy contentos de ver su crecimiento», señaló Jesús España, poniendo en valor el entorno de Castellón.

En la misma línea, Diana Martín, mediofondista madrileña, subrayó que «aparte del buen tiempo que acompaña, tenéis la suerte de que Castellón es una ciudad muy plana y correr aquí se hace muy agradable. La verdad es que cada vez se está potenciando más el deporte y da gusto venir a correr».

El exatleta, natural de Valdemoro, incidió también en el carácter diferencial de la prueba: «Es un día muy bonito, ellos aprenden y nosotros nos empapamos de la carrera. La carrera de empresas es muy especial y diferente a todas, en el sentido de que al final lo que haces es sacar a los trabajadores de un ambiente laboral a un ambiente más festivo y deportivo. Es una manera de retarse y ese pique sano entre empresas, a ver si conseguimos ganar a la de al lado. Es algo diferente y el pasarlo bien está muy por delante del tema deportivo, que también está, pero pasa a un segundo plano, y eso la hace diferente a un mundo competitivo».

Las claves del 10K

Sobre las claves para afrontar un 10K, Diana Martín destacó la importancia de la preparación: «La clave es llevar una buena preparación física y un buen plan de entrenamiento para que no se haga pesada la carrera y llegar a disfrutarla. La alimentación también es importante, aunque genera dudas». En esa línea, insistió en que «cuanto más preparado estés, más vas a disfrutar del día, que es de lo que se trata, de no ir con el gancho», dejó constancia.

Jesús España también puso el foco en el gran momento del atletismo nacional y en el papel del Facsa Playas de Castellón: «El Playas es el mejor club de España, el más representado en cualquier competición nacional, el más potente. Lleva ya muchos años trabajando muy bien tanto a nivel élite como en la base. A nivel global estamos viviendo un momento único: es un atletismo más globalizado. Antes destacábamos en pruebas puntuales, quizá en las nuestras, medio fondo o fondo, y ahora tenemos presencia en todos los sectores», explicó.

Además, recalcó que «si en algo se cree y se apuesta económicamente y a nivel de medios, acaban llegando los resultados».

Dinaa Martín y Jesús España durante la charla en Mediterráneo / Saúl Brand

El atletismo actual, el Playas...

Por su parte, Diana Martín valoró las opciones del atletismo español de cara a los próximos Juegos, rebajando la presión pero destacando el crecimiento: «Para nosotros una medalla olímpica es casi como ver a Dios, es muy difícil. No estoy pensando en la medalla como aficionada, me siento súper afortunada de vivir el atletismo joven que estamos viviendo. En vallas, en relevos, en mujeres…». «Me siento súper orgullosa de cómo están en el top mundial las españolas. Antes veíamos a las americanas o africanas, y ahora se está creando una expectación en redes. Para mí es un espectáculo. Creo que tenemos posibilidades de estar cerca y que lo pelearán», arguyó.

Por último, Jesús España puso nombre propio al futuro del fondo español, destacando la figura de Thierry Ndikumwenayo: «Luis Torlá está haciendo un trabajo buenísimo. Como atleta que he sido de 5.000 me identifico mucho con él. Es nuestro mayor exponente y, con ese título de campeón de Europa de cross hace poco, creo que es una de las esperanzas que tenemos, primero en el Europeo este año -no sé si hará 5.000 o 10.000- y, de cara a los Juegos, es una de las mayores bazas». En ese sentido, añadió que «ya hizo el récord de España en París y creo que ahora mismo es nuestro mejor atleta en esa distancia».