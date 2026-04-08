Sergio García afronta el inicio de su 27º Masters de Augusta... "no del todo bien"

El Genio de la Coma es una leyenda en activo del golf mundial y del deporte castellonense. El borriolense Sergio García encara, a partir de este jueves día 9 de abril, su Masters número 27 en Augusta (Georgia, Estados Unidos) con pocas expectativas, al confesar en la previa sus malas sensaciones en cuanto a momento de forma: "No estoy muy contento. No me siento del todo bien en cuanto a nivel de juego, por lo que debo reconocer que me conformo con pasar el corte".

El Niño de Borriol, de 46 años y ganador de la chaqueta verde en Augusta en 2017, mostró dudas sobre el rendimiento que pueda mostrar en el primer Major de la temporada, donde solo ha superado una vez el corte desde su triunfo, con una vigésima tercera posición en 2022.

Sergio García, este miércoles entrenando en el Augusta Masters. / ERIK S. LESSER

Arranca este jueves a las 18.27 horas

"No estoy muy contento ahora mismo, pero estamos trabajando. Veremos qué pasa durante la semana. Sí, ahora mismo no me siento del todo bien", comentó el jugador de LIV, la liga saudí de golf, tras una sesión preparatoria en el Augusta National Golf Club, donde hoy iniciará el torneo partiendo en el Grupo 24, que arrancará a las 18.27 horas (horario español), compartiendo recorrido con el inglés Aaron Rai y el estadounidense Jacob Bridgeman.

En lo que va de temporada 2016, Sergio García ha disputado cinco torneos en LIV, con un octavo puesto como mejor resultado, lo que le ha situado en el puesto 30º en la clasificación del circuito saudí (LIV) y 345º en el ránking mundial (PGA). Su última victoria fue en Hong Kong en marzo de 2025.

Sergi García comparte recorrido en su debut en el Masters de Augusta de este jueves con el inglés Aaron Rai y el estadounidense Jacob Bridgeman. / PGA

Con esta tarjeta de presentación, el jugador borriolense fijó sus expectativas ante la nueva edición del torneo en Augusta: "A ver si consigo pasar el corte. Yo creo que ya sería una muy buena semana. Esperemos a ver cómo va la cosa”.

"No estoy pegando bien a la bola, simplemente. Si lo supiera, lo hubiera arreglado ya. Es sencillo. Estamos intentando ver si encontramos algo (...) Semanas con mucho altibajo, flojitas… alguna vuelta buena, pero, en líneas generales, las sensaciones durante todo el año no han sido muy buenas, quitando a lo mejor las dos primeras semanas", dijo.

Un pensativo Sergio García, este miércoles entrenando en el Augusta Masters. / ERIK S. LESSER

Un Sergio resignado pero que no escurre el bulto: "Pero bueno, es lo que hay", reflexionó sobre qué le falta a su juego.

Del emblemático campo, el ganador de la chaqueta verde en 2017, cuando venció en el desempate al británico Justin Rose, confió en que el tiempo sea bueno para que esté en las mejores condiciones: "Sería genial jugar en un campo firme y rápido, como debe ser".