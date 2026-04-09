Betxí enciende los motores del espectáculo del Rally Transbetxí

El Rally Transbetxí, uno de los eventos deportivos más peculiares y espectaculares de la provincia, enciende este fin de semana los motores de la XXXVI edición. Desde el viernes 10 de abril y hasta el domingo 12, más de medio centenar de equipos participantes convertirán Betxí, de nuevo, en un lugar emblemático para los amantes del motor y del deporte.

Se trata, sin duda, de una cita consolidada que volverá a llenar el municipio de actividad y aficionados. Este año, la prueba da un paso más en laureada historia con un total de 56 equipos inscritos, 10 procedentes de Alemania, y un recorrido de 33 kilómetros dividido en siete espectaculares etapas.

«Ya lo tenemos todo preparado para que comience nuestro rally Transbetxí», señala la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot. «Es una prueba única, con participantes de dentro y fuera del municipio, y con una gran implicación de todo el vecindario. Esperamos un fin de semana con mucha afluencia y con Betxí lleno de ambiente y deporte», añade.

La competición

Tras los controles técnicos del viernes, la competición se desarrollará a lo largo del fin de semana con cuatro tramos el sábado y dos el domingo, recorriendo distintos puntos del término municipal de Betxí y combinando exigencia técnica y variedad de recorridos. El sábado arrancará con los primeros tramos cronometrados -entre Sagrat Cor, Exagres, Bartolo o el Camí d’Artana-, mientras que el domingo se completará la prueba con los últimos tramos, con salida y meta en la zona de Sant Antoni.

Un equipo participante, en acción en la Transbetxí. / Mediterráneo

Además, esta edición incorpora mejoras en el sistema de seguimiento on line, lo que permitirá consultar en tiempo real el estado de cada equipo y el desarrollo de la carrera por tramos. A través de la web oficial, se podrá acceder a un mapa interactivo con localización GPS, tiempos detallados por participante y una visualización clara del estado de cada equipo: en rojo (no iniciado), naranja (no finalizado) o verde (tramo completado).

Noticias relacionadas

En directo

La competición podrá seguirse también en directo tanto por televisión como a través de la web oficial transbetxi.com/en-directo, gracias a VeTeVe, consolidando el Transbetxí como una prueba que combina tradición e innovación, con una apuesta clara por acercar el rally a nuevos públicos.