El Ecodorsal vuelve a la Fuga Penyagolosa Trails con un premio más que suculento
La doble prueba, MiM y CSP, que se celebran el sábado 18 de abril, premiará a los runners más ecológicos... ¡Descubre qué pueden ganar!
A nueve días de la celebración de Fuga Penyagolosa Trails, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en sus modalidades Marató i Mitja (MiM), de 60k, y CSP, de 106K, la organización recuerda a los participantes el funcionamiento del Ecodorsal, una iniciativa consolidada que premia la correcta gestión de los residuos durante la carrera y que ofrece acceso directo a la próxima edición.
Cada diciembre, miles de corredores intentan conseguir plaza en la prueba a través del sorteo oficial. Durante la competición, sin embargo, existe una vía alternativa para quienes quieran asegurarse su participación en 2027, vinculada a un gesto sencillo: transportar sus propios residuos hasta meta.
En qué consiste
A lo largo del recorrido, es habitual el consumo de suplementación deportiva, es decir, geles, barritas y otros productos que generan pequeños envoltorios. El Ecodorsal plantea que estos residuos no se abandonen en el entorno y acompañen al corredor hasta el final de la prueba.
Para ello, la organización habilitará en Sant Joan de Penyagolosa un punto específico de recogida. En este espacio, los participantes podrán depositar los residuos acumulados durante la carrera, que serán registrados por los voluntarios junto a su número de dorsal.
Los participantes en el sorteo
Todos aquellos corredores que participen el día 18 en la iniciativa entrarán automáticamente en el sorteo de cinco dorsales directos para FugaA Penyagolosa Trails 2027, evitando así el proceso habitual de asignación de plazas y obteniendo dorsal de forma directa.
Esta interesante acción, presente ya en varias ediciones, forma parte de las medidas impulsadas por la organización para reducir el impacto de la prueba en el entorno natural y reforzar la implicación ecológica de los participantes en el cuidado del territorio.
Sostenibilidad
Con este recordatorio en la recta final previa a la carrera, Fuga Penyagolosa Trails insiste en una idea clave: la sostenibilidad del evento depende también de las decisiones individuales de cada corredor durante el recorrido. Una de las máximas de la organización es preservar el medioambiente.
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